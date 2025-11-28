Artista plástico “Tubarão” é homenageado na exposição Crio… Exponho… Existo!

Abertura da Mostra será no Hotel Quebra Noz - Foto redes sociais

Luiz Pereira Moysés, carinhosamente conhecido como Tubarão, é o grande homenageado da exposição Crio... Exponho... Existo!, que em 2025 completa 50 edições. O artista plástico, aluno do também inesquecível Camargo Freire, faleceu em fevereiro, aos 90 anos, deixando um legado de obras que conquistaram o mundo. Além do Brasil, Tubarão possui quadros na Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos,Tailândia, entre outros países.

A exposição Crio... Exponho... Existo! é promovida anualmente pela Secretaria de Valorização da Cultura reunindo artistas locais e também convidados que expõem seus trabalhos nos mais diversos estilos. Tubarão era figurativista e pintava vários temas, mas suas obras de maior sucesso sempre foram as que retratavam as paisagens de Campos do Jordão.

O evento também abre as portas para poetas, escritores, desenhistas, escultores e fotógrafos mostrarem a sua arte, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer talentos do mais alto nível. O nome Crio... Exponho... Existo! representa um espaço de expressão, partilha a afirmação artística onde cada obra nasce do desejo de transformar a existência em arte.

Para Tânia Cunha, secretária de Valorização da Cultura, este ano a exposição ganha um significado especial ao homenagear a vida, a obra e o legado do Tubarão, um dos idealizadores do projeto. “Tubarão acreditava na arte como ponte entre pessoas e como ferramenta de transformação — individual e comunitária. Sua energia vibrante, seu olhar generoso e sua dedicação à formação de novos artistas continuam ecoando em cada detalhe desta mostra”.

A abertura da 50ª edição em homenagem a Luiz Pereira Moysés, o “Tubarão” será na sexta-feira, 28/11, a partir das 19h, no Hotel Quebra Noz, em Vila Capivari. Um reconhecimento ao artista que dedicou sua vida à arte e à cultura jordanenses.