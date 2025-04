EXCLUSIVO – Recuperação da EFCJ até Pinda ainda é incerta, afirma Tarcísio de Freitas

Consulta pública para a concessão vai até dia 23 de junho - Foto @correianews

O governo de São Paulo marcou para segunda-feira, dia 05 de maio, a abertura da consulta pública para concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão. O anúncio do início das discussões foi publicado no Diário Oficial do Estado. A participação é online e aberta a todos que queiram contribuir com o projeto. Para isso, basta enviar um e-mail para [email protected] com nome completo, CPF, instituição (caso represente alguma), telefone e endereço residencial para solicitar o acesso à documentação.

Técnicos da Secretaria de Parcerias em Investimentos, um dos braços do governo estadual, vão analisar todas as sugestões enviadas até dia 23 de junho, quando o prazo para contribuições será encerrado. Trata-se do primeiro passo para que a concessão saia do papel após dois anos do início dos estudos. A intenção é que o edital com os critérios do leilão seja publicado até dezembro de 2025

Governador contradiz secretário e não confirma reativação da ferrovia até Pindamonhagaba

Governador de SP durante visita a Campos do Jordão - Foto @correianews

Em março, o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, disse que a recuperação e modernização seria feita desde Campos do Jordão até Pindamonhangaba. A declaração foi dada durante reunião com o prefeito de Pinda, Ricardo Piorino, que previu investimentos da ordem de R$ 500 milhões, sendo R$ 342 milhões do governo estadual. Detalhes aqui.

Inicialmente os trabalhos se concentrariam no trecho de 19 km entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, para depois atingir os 28 km restantes da ferrovia, mas durante visita a Campos do Jordão no último dia 17 de abril, o governador Tarcísio de Freitas não deu certeza sobre a segunda etapa do projeto. “A gente tem que ser cauteloso, a gente sempre analisa se a demanda compensa esse investimento a mais, então até Santo Antônio é uma realidade e a gente está avaliando a possibilidade de estender até Pinda”, disse.

Ferrovia está totalmente sucateada

Trecho de serra da EFCJ totalmente abandonado - Foto @correianews

Inaugurada em 1914 para transportar pacientes tuberculosos que buscavam a cura em Campos do Jordão, a EFCJ passou a ser utilizada para fins turísticos a partir da década de 1970. Em 2012, após um acidente fatal no trecho de serra, a ferrovia entrou em decadência e atualmente está abandonada. Há meses, o bondinho também está inoperante por causa de furtos de cabos de energia.

Segundo o governador, ainda não há data prevista para a reativação do passeio urbano “Assim que for recuperado volta à operação, mas não vou dar um prazo agora”, concluiu Tarcísio de Freitas

Com informações G1