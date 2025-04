Senac SP promove semana de estímulo à leitura

Atividades vão até dia 26/04 - Foto Divulgação

23 de abril foi o Dia Mundial do Livro, data criada pela UNESCOA em 1995 para lembrar a morte dos escritores Miguel de Cervantes e William Shakespeare, em 1616, mas também para ressaltar a importância da leitura na formação intelectual. Com o objetivo de despertar o hábito de ler, o Senac São Paulo promove várias atividades na 10ª Semana de Literatura.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 52% da população é leitora, mas houve uma queda significativa nos últimos anos. Por isso, até dia 26 de abril, as cinco sedes da entidade no Vale do Paraíba e Mantiqueira recebem uma programação cultural diversificada para expandir o conceito de biblioteca como um ambiente de convivência e aprendizagem coletiva.

Confira os principais destaques da programação

Senac Guaratinguetá

Feira de Troca de Livros

Data: 22 a 26/4

Horário: 8h às 21h (terça a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado)

Senac Pindamonhangaba

Clube de Leitura “Fala Mulher”

Data: 25/4

Horário: 19h30 às 20h30

Leitura de contos, crônicas e poesias, com mediação de Angelita Claudino.

Senac Taubaté

Vivência Geek (três sessões)

Data: 25/4

Horários: 10h às 11h | 15h às 16h | 20h às 21h

Atividades integrativas por meio da cultura geek voltadas para diferentes gerações Todos os eventos têm entrada franca. Para conhecer a programação completa, clique aqui.