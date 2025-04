Céu de brigadeiro! Turismo no Brasil inicia 2025 com forte crescimento

Setor aéreo cresceu 7,5% em janeiro - Foto @correianews

2025 não poderia começar melhor para o Turismo brasileiro. Segundo pesquisa feita pela FecomercioSP, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o setor faturou apenas em janeiro R$ 20,5 bilhões, um recorde para o mês. O estudo analisou os segmentos que têm alguma relação com a atividade turística, adotando como base dados da Pesquisa Anual de Serviços e da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas realizadas pelo IBGE, e o resultado apontou os segmentos que mais faturaram em janeiro.

Setor de alimentação foi o destaque positivo

Oito segmentos foram analisados, como alojamento, agências de viagens e operadoras, transporte, entre outros. De todos os setores, o de alimentação foi o que mais cresceu, com alta de +9,2%, somando um faturamento da ordem de R$ 3 bilhões. A inflação dos alimentos foi apontada como responsável pelo crescimento. A gências de viagens e operadoras (+9%), alojamentos (+7,8%) e bilhetes aéreos (+7,5%) também fecharam janeiro em alta. Já o destaque negativo ficou com o segmento de atividades culturais, recreativas e esportivas, que registrou retração de -1,5%.

Estados mais visitados

De acordo com a pesquisa da FecomercioSP, Goiás (+11,8%), Espírito Santo (+11,7%) e Bahia (11,4%) foram os estados brasileiros preferidos pelos turistas em janeiro. O estado de São Paulo também teve alta de 5,8%. No sul do país, o destaque ficou com Santa Catarina, onde o turismo cresceu 8,7%. Já o Rio Grande do Sul registrou queda de 5,4%, ainda reflexo das enchentes de 2024.

O estudo concluiu que apesar da alta na taxa de juros, o que torna o crédito mais caro, o Turismo não perdeu força. Com o crescimento de 3,4% da economia em 2024, conforme divulgou o IBGE, a expectativa é de que a atividade turística, principalmente no segmento corporativo, deva se manter em alta ao longo do ano.

Com informações do portal Panrotas