Vacinação contra a gripe começa dia 07/04 em Campos do Jordão

Vacina será aplicada somente nos grupos considerados prioritários

Campos do Jordão inicia na segunda-feira, 07 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina será aplicada por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento, mas somente pessoas dos grupos considerados prioritários devem procurar os postos para receber o imunizante. Para a fase inicial, o município recebeu 1.200 doses e conforme o avanço da campanha outras remessas serão enviadas pela Secretaria Estadual da Saúde.

Quem pode tomar a vacina?

Atenção para a relação dos públicos-alvo da campanha definidos pelo Ministério da Saúde

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Idosos a partir de 60 anos

Gestantes: podem ser vacinadas em qualquer idade gestacional

Puérperas

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade

Pessoas com deficiência permanente

Povos indígenas

Povos e comunidades tradicionais quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhador da Saúde: todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade

Professores e trabalhadores de instituição de ensino básico a superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores Portuários

Trabalhadores dos correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Onde tomar a vacina?

Além da Sala de Vacina, localizada na rua Brigadeiro Jordão, região central da cidade, todas as unidades básicas de saúde de Campos do Jordão vão aplicar o imunizante. Veja a relação.

ESF 01 Abernéssia

Rua:Taubaté, 130 Fracalanza

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-4051

ESF 02 Vila Santo Antônio

Rua: Egidio Di Biase, 20 Vila Santo Antônio

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6352

ESF 03 Santa Cruz

Av:Matheus da Costa Pinto, 1000 Santa Cruz

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6200

ESF 04 José Raimundo da Silva

Rua:São Cristovão, 95 Vila Claúdia

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-1461

ESF 05 Vila Albertina

Av:Tassaburo Yamaguchi, 1221-Vila Albertina

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6324

UBS 06 Jardim Márcia

Rua:Valdemar Candido da Silva, S/N Jardim Márcia

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-6229

ESF 07 Vila Britânia

Av:Escócia, 380 Vila Britânia

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-3143

Posto Monte Carlo

R: Monte Olímpio , S/N Monte Carlo

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-3738

ESF 08 Vila Sodipe

R:Sebastião Aparecido Cesar, 231-Vila Sodipe

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6450

ESF 09 Recanto Feliz

Rua:Benigno Ribeiro, 46 Recanto Feliz

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-5101

ESF 12 Vila Nadir

Rua: Benedito lourenço, 155-Vila Nadir

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-3461

ESF 13 Vila Suiça

Rua: Inácio Caetano, 905-Abernéssia

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-7366

UBS 11 Centro Saúde II-Zona Rural

Av: Adhemar de Barros,115-Abernéssia

Segunda a Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-1600

Como evitar a gripe?

Além da vacina, mudanças simples de comportamento também ajudam a evitar o contágio, como manter os ambientes em casa e no trabalho sempre arejados, beber bastante água, ter uma alimentação saudável e o mais importante: higienizar frequentemente as mãos e os objetos pessoais.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos públicos-alvo da campanha. A vacina é eficaz contra o vírus influenza, causador da gripe, por isso é fundamental que as pessoas dos grupos prioritários tomem o imunizante como forma de prevenção.

“Estamos em uma época do ano onde diversos fatores contribuem para o aumento na transmissão do vírus da influenza, por isso, é fundamental reforçar que a população compareça aos postos para se imunizar contra a gripe, principalmente os grupos mais sensíveis ao desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave”, ressaltou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo