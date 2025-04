Serra da Mantiqueira deverá ganhar Rota do Vinho com Plano de Modernização de Rodovias de SP

Trevo de Sto. Antônio do Pinhal da rodovia Floriano R. Pinheiro - Foto Pablo Jacob/Governo de SP

O projeto é ambicioso, pretende modernizar 22,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e concedidas, incluindo estradas vicinais, com obras de infraestrutura e segurança viária. Serão mais de 1,5 mil pontos de intervenção com investimentos da ordem de R$ 30 bilhões. É o que prevê o “São Paulo pra Toda Obra”, programa lançado nesta quinta-feira, 03/04, na capital, pelo governador Tarcísio de Freitas.

O pacote é extenso, inclui obras já concluídas (cerca de 544), em andamento (208) e também obras ainda em fase de planejamento (829). As melhorias envolvem rodovias administradas pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem e pelas concessionárias fiscalizadas pela ARTESP, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Somente nas concedidas, são cerca de 960 obras a um custo de R$ 15,4 bilhões.

Programa deve viabilizar a Rota do Vinho na Mantiqueira

Entre as cinco regiões do estado que vão receber os maiores aportes financeiros está São José dos Campos, com R$ 3,14 bilhões em investimentos, Desse total, R$ 246,1 milhões serão destinados para recuperação do pavimento e outras melhorias na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso a Campos do Jordão. As obras vão beneficiar também as cidades de Taubaté e Pindamonhangaba.

O governador Tarcísio de Freitas autorizou ainda a liberação de R$ 1,04 bilhão para 62 obras em vicinais do estado. Entre elas, está a estrada José Theotônio Silva, a SBS 371, que liga Campos do Jordão a São Bento do Sapucaí. A pavimentação vai atingir 19 km, viabilizando a Rota do Vinho na Serra da Mantiqueira. “Daqui alguns dias será dada ao ordem de serviços para a tão esperada estrada trazendo desenvolvimento do turismo, geração de emprego, de renda e muito mais do que isso: vida e dignidade”, comemorou o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Cae).

Segundo o Governo de SP, ao menos 70 municípios deverão ser beneficiados com obras em estradas vicinais. A expectativa é de que o programa completo gere cerca de 252 mil empregos no estado de São Paulo, atingindo rodovias em 540 municípios.