Campos do Jordão registra dia mais frio do ano e vive pré-temporada no feriadão

Vila Capivari, o centrinho turístico de Campos do Jordão - Foto @correianews

Ainda na estrada, a cada quilômetro em direção à estância, o ar puro da montanha já marca presença. Ao cruzar o portal, todos querem logo conhecer o agitado bairro de Capivari. E realmente o lugar é lindo, repleto de construções com arquitetura típica europeia e cercado de bares e de excelentes restaurantes.

Assim é Campos do Jordão o ano inteiro, mas quando os meses frios chegam, a cidade fica ainda mais irresistível. Neste feriado prolongado em pleno outono o clima não decepcionou. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade registrou 6,9º nesta sexta-feira, 02 de maio, a temperatura mais baixa do ano. E quando os termômetros despencam, os turistas sobem a serra! Cerca de 220 mil pessoas devem passar por Campos do Jordão até domingo, dia 04 de maio, prevê a prefeitura.

O frio abaixo de 10 graus, principalmente à noite, é um importante atrativo que aquece e faz girar a economia da cidade. Segundo a prefeitura, mais de 70% da rede hoteleira já está ocupada, índice que deve subir no fim de semana. “Estamos acompanhando uma forte procura. A cidade está pronta para receber um público expressivo, e o clima está colaborando. Tudo indica que teremos mais uma semana de casa cheia”, comemora Fábio Izar, Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O que fazer no feriadão?

Vila Capivari é o centrinho turístico, mas está longe de ser o único atrativo de Campos do Jordão. Basta olhar ao redor para perceber que a natureza é o que torna a cidade tão especial. Por isso, para aproveitar ao máximo sua viagem, que tal acordar cedo e participar de uma expedição pela Mantiqueira? Existem várias empresas especializadas que promovem trilhas em cenários paradisíacos, como Horto Florestal e Pedra do Baú.

Outra opção é visitar os jardins do Hotel Toriba. São 60 mil m² de área verde com diversas espécies de plantas e árvores nativas que podem ser contempladas degustando o famoso Chá da Tarde do restaurante Pennacchi, que é aberto a não hóspedes. O Hotel Vila Inglesa é outro também cercado por belíssimas paisagens e que pode ser visitado. Destaque para o Bar da Torre, onde você pode degustar porções e cervejas artesanais enquanto acompanha o pôr do sol.

Hotel Vila Inglesa é opção de passeio no feriadão - Foto @correianews

Há ainda opções culturais, entre elas a Casa da Xilogravura, em Vila Jaguaribe. Trata-se de um museu que reúne inúmeras coleções de gravuras impressas com matrizes de madeira sobre papel e outras superfícies. Além da exposição das obras, o local possui um ateliê xilográfico e uma oficina tipográfica.

Campos do Jordão é isso e muito mais, uma cidade repleta de encantos e atrativos para a família inteira não apenas durante o feriado prolongado, mas o ano inteiro.