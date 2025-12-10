Chuvas causam transtornos em Campos do Jordão

Defesa Civil de Campos do Jordão já recebeu cerca de 200 chamados - Foto Defesa Civil

A previsão de chuvas intensas para a Serra da Mantiqueira se confirmou com o avanço do ciclone extratropical sobre a região Sudeste do país. O fenômeno se formou no Sul do país trazendo alto volume pluviométrico e fortes rajadas de vento, colocando as forças de segurança em alerta.

Em Campos do Jordão, quedas de árvores e interrupção do fornecimento de energia têm sido as ocorrências mais comuns atendidas pela Defesa Civil. Uma dessas quedas aconteceu no Condomínio Vila Simonsen, em Vila Capivari, com a árvore atingindo a área próxima a uma escadaria.

Na rua Januário Pereira, no bairro Jardim Manancial, e na rua Antônio Martinho Ferreira Filho, na Vila Nova, a força do vento derrubou árvores sobre vias públicas, mas já foi feita a desobstrução. Na Peroba, no Jardim Embaixador, houve um deslizamento de terra próximo a uma residência, sem vítimas.

Houve ainda quedas de árvores na rua Walter Pelegatti, na Vila São Paulo, e na rua João Mariano Pontes, na Vila Natal, essa última atingindo o portão de uma residência causando somente danos materiais. Na Rodovia Monteiro Lobato, a SP 50, uma árvore caiu na serra velha onde o tráfego já foi liberado.

No Alto da Boa Vista, região central de Campos do Jordão, a Defesa Civil também registrou a queda de uma árvore na rua Artur. Já na rua Evangelina Jordão, em Abernéssia, e na rua Sebastião de Oliveira Damas, em Jaguaribe, galhos atingiram a fiação elétrica causando interrupção temporária no fornecimento de energia.

Volume de chuva

Conforme era previsto, o ciclone extratropical trouxe chuvas volumosas para a Serra da Mantiqueira. Nas últimas 24 h, o índice pluviométrico chegou a 55 mm em Vila Capivari. No Alto da Boa Vista choveu 35 mm; no Jardim Frei Orestes,32 mm e em Vila Abernéssia o volume chegou a 29 mm.

Segundo José Carlos Antunes, coordenador municipal da Defesa Civil, todas as vias já foram desobstruídas, mas ainda há locais com falta de energia. “Ainda há interrupções em Descansópolis e próximo ao Horto Florestal, onde ainda precisa ser restabelecida a energia”.

De acordo com Antunes, mais de 200 chamados já foram feitos e cerca de 30 ocorrências estão em andamento. A tendência para as próximas horas é de que a chuva diminua em Campos do Jordão, mas as autoridades continuam de prontidão para atender qualquer eventualidade. Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.