CEMADEN debate gestão de riscos e educação socioambiental em Campos do Jordão

Evento começa às 19h - Foto @claudioborgesjornalista

Com as mudanças climáticas, os fenômenos da natureza se intensificaram ao redor do mundo. No Brasil, o exemplo mais recente aconteceu há um ano, com as inundações no Rio Grande do Sul. O tema é pertinente e será debatido nesta sexta-feira, 09 de maio, no 4º Diálogo de Sustentabilidade Ambiental e Hídrica, em Campos do Jordão.

O encontro será conduzido pela Doutora Rachel Trabjer, coordenadora do núcleo de Educação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). A especialista vai falar sobre gestão de riscos e educação socioambiental com o objetivo de construir sociedades sustentáveis e resilientes.

O evento é promovido pelo projeto Caminho das Águas e prevê ainda uma mesa redonda com os participantes ao final da palestra. O debate está marcado para as 19h no Parque das Cerejeiras e não há necessidade de fazer inscrição.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Serviço

Evento: 4º Diálogo de Sustentabilidade Ambiental e Hídrica

Tema: Gestão de Riscos e Educação Socioambiental

Data: 09 de maio de 2025

Horário: 19h

Local: Parque das Cerejeiras - Av. Tassaburo Yamaguchi, 2.173 - Vila Albertina – Campos do Jordão