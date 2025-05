Fazer apostas sistema é mais seguro que ir atrás das múltiplas?

O balanço entre segurança e possibilidade de retorno é o maior dilema de todo apostador, e a situação mais crítica onde esse desafio aparece é logo depois do momento em que ele seleciona uma ou mais odds. Para aqueles que não se contentam com um projeto gradual de apostas simples, as múltiplas são uma opção extremamente tentadora.

Mas, ao lado delas, estão também as apostas sistema, que muitos nem preferem tentar entender como funcionam. Mas, quem acaba ignorando esse tipo de palpite pode estar perdendo uma vantagem que é justamente aquilo que determinados perfis de apostadores mais buscam. Afinal, teoricamente, ela é mais segura. Será mesmo?

A principal diferença entre aposta sistema e aposta múltipla

Hoje, as casas de apostas tem seus serviços mais ou menos padronizados, já que a recente regulamentação contribuiu bastante para isso. Assim, quando você entra em uma plataforma online, deve ver três tipos de apostas, e não importa o valor que depositar. Seja uma casa de apostas de 10 reais ou de um valor inferior ou superior, os palpites simples, múltiplos e sistema serão as opções, e você pode colocar pequenas quantias nesses tipos de apostas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Mas, indo direto ao ponto: enquanto as apostas simples são fáceis de se entender, - são totalmente independentes umas das outras em valor e em ganhos ou perdas - as múltiplas já podem gerar alguma dificuldade, e a aposta sistema ainda mais. Qual a principal diferença entre elas? Bom, é que na sistema, caso você perca em um dos eventos, isso não fará sua aposta ser automaticamente perdida. Nas múltiplas (ou combinadas) sim.

Mais detalhes sobre as apostas sistema

Dizer que a aposta ainda pode ser ganha quando um dos eventos falha é válido apenas para a sistema. Na múltipla, você precisa que todos os eventos sejam acertados, e assim, as odds são multiplicadas para revelar o valor final obtido. Mas, basta um pequeno erro para tudo ir por água abaixo.

Na aposta sistema, você pode construir um bilhete com 3 eventos, por exemplo, e caso um deles fracasse, a aposta ainda pode ser ganha. Nesse caso, estamos falando da aposta sistema 2/3. Basta acertar dois dos três eventos e então o bilhete é pago. Mas, há ainda outros tipos, sendo a aposta sistema 1/3 uma delas, embora ela não seja encontrada facilmente em qualquer site. Nela, seguindo a mesma lógica, basta acertar um dos três eventos para ter sucesso na aposta. Mas, caso você acerte só um deles, o pagamento não será tão alto assim.

Por fim, apesar de existirem outros tipos, um dos que mais aparece em sites de apostas é o Trixie, que exige uma explicação um pouco mais detalhada. Veja uma comparação com a anterior: na aposta 2/3, o que você faz, na prática, é construir 3 duplas de apostas. Ou seja, com os eventos A, B e C, são construídas as apostas 1- AB, 2- AC e 3- BC.

Na trixie, o que acontece é que você também seleciona 3 eventos, mas ao invés de 3 apostas, são feitas 4 apostas. Além das três duplas (AB, AC e BC) da aposta sistema 2/3, a quarta aposta feita é de “A + B + C”, adicionando um risco a mais, mas também um potencial de ganhos maior.

Qual vale mais a pena? Diferenças, vantagens e desvantagens de cada tipo de aposta

Como você percebeu, a aposta sistema acrescenta uma margem de segurança um pouco maior. Na prática, é claro que acertar apenas 2 de 3 eventos é um palpite mais seguro que ter que acertar os 3, como seria nas combinadas. Mas, segurança quer dizer que este é um melhor negócio? Vamos aos números: uma simulação de aposta múltipla e sistema com 3 odds de eventos reais:

Evento 1 - odd 2,42 Evento 2 - odd 1.77 Evento 3 - odd 1.15

Com uma aposta de 10 reais, veja quanto de retorno cada tipo de aposta daria, supondo que todos os palpites estejam corretos:

Sistema de 1/3 - pagamento de R$ 17,80.

Sistema de 2/3 - pagamento de R$ 30. (Porém, se 2 dos 3 eventos estiverem corretos, o pagamento será de apenas R$ 6,80)

Aposta combinada/múltipla - odd final 4,92 - pagamento de R$ 49,2.

Portanto, quem espera um retorno médio, mas seguro, pode optar pela sistema 2/3, por exemplo.

Qual tipo de aposta é mais segura?

Teoricamente falando, a aposta sistema é mais segura que a aposta múltipla. Entretanto, é importante relembrar que a segurança de uma aposta não está apenas na forma como você monta o seu bilhete, mas nos eventos, odds e planejamento que busca fazer. E, embora as apostas de sistema possam oferecer um amortecimento se nem todas as seleções vencerem, em muitos casos elas só ajudam a recuperar parte de sua aposta, em vez de proporcionar lucro real - especialmente quando as probabilidades são baixas ou apenas uma combinação acerta.

Afinal, até mesmo uma aposta simples em um único evento pode ser mais arriscada que uma múltipla repleta de odds, basta que ela tenha chances ainda menores de acontecer. Escolha a que mais se encaixa ao seu estilo e jogue responsavelmente!