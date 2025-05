Festa Literária da Mantiqueira vai debater emergência climática

7ª FLIMA terá 60 atividades literárias e artísticas gratuitas - Foto Divulgação

As secas severas e chuvas excessivas registradas no Brasil e no mundo mostram que as mudanças climáticas já são uma realidade. O aquecimento global e suas consequências estarão em debate durante a 7ª FLIMA, Festa Literária da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, que tem como tema “Deslocamentos e Pertencimentos”.

Migração, feminismo, religiosidade e identidade também serão debatidos nas 11 mesas literárias previstas para o Auditório Municipal. “Acreditamos que a literatura pode contribuir para aproximar as pessoas, ampliando as possibilidades de diálogo”, ressalta Roberto Guimarães, um dos curadores do evento que acontece de 15 a 18 de maio em diferentes espaços da cidade.

Programação traz 60 atividades literárias, shows e feira de livros

A abertura será dia 15, às 19h com um recital do alaudista sírio Rajana Olba seguido do primeiro debate com o tema “Distopia americana: Trump e a nova (des)ordem mundial”. A mesa será conduzida pelo jornalista internacional Jamil Chade, um dos convidados para o evento. Na sexta-feira, dia 16, as atividades começam às 15h com a mesa “Ciência encantada: nos caminhos de Jurema”. Debatem o tema o escritor Marcelo Leite e a liderança indígena Chirley Pankará.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

No sábado, dia 17, a partir das 14h30 estão previstas conversas sobre espiritualidade. Às 18h o tema da mesa será “Manaus é um mundo” e logo em seguida, às 18h30, o escritor Milton Hatoum será homenageado. “Seus romances, como "Dois Irmãos" e "Cinzas do Norte", exploram as múltiplas camadas da identidade brasileira e os efeitos das migrações internas e externas”, lembra Guimarães. No domingo, 18 de maio, a partir das 12h acontecem as últimas mesas literárias com os temas “A culpa é do feminismo?” e “De boba ela não tem nada”.

As noites frias de outono serão aquecidas com Shows gratuitos de Zé Pitoco, Juliana Linhares, Rajana Olba e a banda Quimbará. Já a feira de livros vai contar com 30 estandes, sessão de autógrafos, lançamentos de obras, rodas de conversa e oficinas.

SERVIÇO

7ª FLIMA - FESTA LITERÁRIA MANTIQUEIRA

Data: de 15 a 18 de maio

Local: Santo Antônio do Pinhal/SP

Informações: https://flima.net.br