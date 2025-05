Habemus Papam: Conheça Leão XIV, o novo Papa da Igreja Católica

Cardeal Robert Prevost em primeira aparição como Papa Leão XIV - Foto @vaticannews

O norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, entrou para a história como o primeiro papa pertencente à Ordem de Santo Agostinho e o primeiro pontífice natural dos Estados Unidos. Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago (Illinois, EUA), Prevost tem raízes multiculturais: filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de origem espanhola, cresceu ao lado dos irmãos Louis Martín e John Joseph.

Sua formação teve início no Seminário Menor dos Padres Agostinianos, passando pela Villanova University, na Pensilvânia, onde concluiu a graduação em Matemática e cursou Filosofia. Em 1977, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, emitindo a profissão temporária no ano seguinte e os votos solenes em 1981.

Ordenado sacerdote em Roma, em 1982, Prevost completou seus estudos em Teologia na Catholic Theological Union, em Chicago, e especializou-se em Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), onde defendeu sua tese de doutorado sobre a figura do prior local na ordem agostiniana.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Seu compromisso missionário se destacou no Peru, país onde atuou por mais de uma década, em regiões como Chulucanas e Trujillo. Lá, acumulou funções como prior comunitário, formador, professor de seminário, vigário judicial e pároco em áreas carentes, especialmente nos arredores de Trujillo.

Em 1999, foi eleito prior provincial da Província Agostiniana “Mãe do Bom Conselho”, em Chicago. Dois anos depois, foi nomeado prior geral da Ordem, sendo reconduzido ao cargo em 2007. Após seu retorno à província em 2013, ocupou cargos de liderança e formação até que, em 2014, o Papa Francisco o designou administrador apostólico de Chiclayo, no Peru. Sua ordenação episcopal ocorreu em 12 de dezembro daquele ano.

Com o lema episcopal "In Illo uno unum", inspirado em Santo Agostinho, Prevost consolidou sua atuação pastoral e institucional na Igreja peruana. Nomeado bispo de Chiclayo em 2015, assumiu, em 2018, a vice-presidência da Conferência Episcopal Peruana. Em anos seguintes, passou a integrar importantes órgãos da Santa Sé, como as Congregações para o Clero e para os Bispos, além de assumir, em 2020, a administração apostólica da diocese de Callao.

Sua ascensão no Vaticano culminou em janeiro de 2023, quando foi nomeado Prefeito do Dicastério para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, com promoção ao título de arcebispo. No consistório de 30 de setembro do mesmo ano, tornou-se cardeal, recebendo o diaconato de Santa Mônica.

Prevost também participou ativamente das recentes sessões do Sínodo sobre a Sinodalidade, em outubro de 2023 e 2024, experiência que soma à sua vivência sinodal enquanto prior geral e representante da União dos Superiores Gerais. Ainda em 2023, foi incluído em diversos outros dicastérios, fortalecendo sua influência no governo central da Igreja.

No dia 6 de fevereiro de 2025, foi promovido à ordem dos bispos, recebendo o título da Igreja Suburbicária de Albano. Recentemente, presidiu o rosário pela saúde do Papa Francisco na Praça São Pedro, em 3 de março, durante a internação do pontífice no hospital Gemelli — gesto simbólico que destacou ainda mais sua liderança espiritual e proximidade com o povo.

Com informações Vatican News