Lenine abre festival Arte no Outono nesta sexta-feira, em Campos do Jordão

Show começa às 20h no Auditório Cláudio Santoro - Foto @lenineoficial

Tudo pronto para o festival Arte no Outono, que chega à 4ª edição com grandes nomes da Música Popular Brasileira. O evento realizado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo começa nesta sexta-feira, 09 de maio, com um dos artistas mais consagrados da atualidade.

Lenine sobe ao palco do Auditório Cláudio Santoro para abrir com chave de ouro a programação 2025. São 39 anos de carreira mais do que consolidada no Brasil e no exterior. Prova disso foram os sete Grammys Latinos que ganhou, um reconhecimento ao talento ímpar de traduzir em versos as inquietações e histórias do povo brasileiro.

O seu repertório forte será apresentado a partir das 20h em um show intenso e imprevisível marcado pela liberdade criativa do cantor. Os ingressos custam R$ 80, pessoas com direito a meia entrada pagam R$ 40 e há um preço promocional para jordanenses no valor de R$ 60. Restam poucas vagas, por isso não deixe para a última hora! Garanta o seu ingresso aqui.

Elba Ramalho e Cecília Militão são as atrações do fim de semana

Sábado, 10 de maio, o palco do Auditório Cláudio Santoro vai se transformar em uma imensa festa junina com o show de Elba Ramalho. A cantora sobe a serra para celebrar com o público seus 40 anos de carreira.

No repertório estão canções que marcaram época e embalaram gerações, incluindo temas de novelas. A nostalgia vai tomar conta do público durante o espetáculo repleto de ritmos, história, alegria e identidade. O show está marcado para as 20h e os setores 2, 3 e 4 do Auditório Cláudio Santoro já estão com quase todos os assentos reservados. Por isso, compre o seu lugar aqui.

No domingo, 11 de maio, o festival Arte no Outono abre espaço para o talento de Cecília Militão. A cantora de Jacareí conquistou o Brasil com sua voz poderosa e interpretações icônicas de grandes artistas, entre elas, Whitney Houston.

No show, Cecília homenageia as vozes negras do Brasil e do mundo com um repertório potente e emocionante, destacando a riqueza afro traduzida em melodias, ritmos e letras que são verdadeiros poemas. A apresentação vai ser às 11h. Garanta seu ingresso aqui.

No próximo fim de semana as atrações serão a orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar, o cantor Almir Sater e o espetáculo infantil Mundo Bita. Mais informações no Auditório Cláudio Santoro. Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. (12) 3512-2508 - Campos do Jordão SP