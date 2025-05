São José dos Campos recebe festival de pagode no fim de semana

Pagode em dose tripla será na Farma Conde Arena - Foto Divulgação

O fim de semana em São José dos Campos vai ser de muito ziriguidum, telecoteco e balacobaco. A cidade recebe o “Me Leva Festival” com os principais nomes do pagode nacional da atualidade: Menos é Mais, Pixote e Jeito Moleque.

O evento promete balançar as estruturas da Farma Conde Arena, afinal, o festival é um dos principais do Brasil, reunindo milhares de fãs de pagode por onde passa. Em São José dos Campos, as apresentações serão no sábado, dia 10 de maio, a partir das 14h.

O público tem à disposição cinco setores para assistir aos shows: private, bistrô, área vip, pista premium e arquibancada com valores a partir de R$ 120 pelo terceiro lote. A procura por ingressos está grande, o que eleva a expectativa de sucesso absoluto. A compra deve ser feita pela internet. Garanta o seu ingresso aqui e bom divertimento!

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Serviço

Evento: Me Leva Festival

Data: sábado, 10 de maio

Hora: a partir das 14h

Local: Farma Conde Arena – São José dos Campos

Ingressos: a partir de R$ 120 - terceiro lote