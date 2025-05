Trip Advisor atualiza lista com os melhores hotéis do Brasil

Carballo Hotel & Spa entre os melhores do Brasil - Foto Trip Advisor

Saiu a nova lista do Prêmio Travellers Choice promovido peloTrip Advisor, que elege os melhores hotéis e pousadas ao redor do mundo, um espécie de selo de qualidade para o atendimento, serviços e acomodações. A escolha é feita a partir da quantidade de opiniões positivas publicadas pelos viajantes junto à plataforma digital de avaliações.

Serviço excelente e quartos confortáveis estão entre os itens analisados durante o período de 12 meses, e não é fácil conseguir a nota máxima. Segundo o Trip Advisor, dos cerca de oito milhões de perfis de hospedagem presentes na plataforma, menos de 1% obtém tal reconhecimento.

Campos do Jordão, mais uma vez, emplacou hotéis e pousadas no prêmio. Conheça os estabelecimentos melhores avaliados

Categoria Melhores Brasil

Carballo Hotel & Spa

O Carballo Hotel & Spa oferece uma atmosfera tranquila, vistas deslumbrantes e uma decoração charmosa. Relaxe na piscina com borda infinita ou evite o estresse na sauna. Os quartos são aconchegantes e têm camas confortáveis. Há também algumas opções deliciosas de refeições. O serviço personalizado e os belos jardins fazem dele uma ótima opção para uma viagem relaxante ou um retiro para casais.

Wanderlust Experience Hotel BW Signature Collection

O Wanderlust Experience Hotel, BW Signature Collection se destaca pelo serviço charmoso e uma arquitetura estilosa. Os quartos têm vantagens, como cozinha e sacada. Aproveite as vistas deslumbrantes da piscina ou relaxe no spa. Há ainda uma grande variedade de restaurantes, além de vinhos e bebidas locais. As atividades organizadas também são acolhedoras para famílias.

Categoria Luxo Brasil

Pousada Boutique Figueira da Serra

Figueira da Serra também entrou na categoria Hotéis Boutique - Foto Trip Advisor

A Pousada Boutique Figueira da Serra oferece quartos aconchegantes e projetados de forma única e hospitalidade excepcional. Comece seu dia com um café da manhã personalizado, explore trilhas próximas ou relaxe na piscina aquecida. Com animais de estimação e natureza, este retiro charmoso combina conforto, relaxamento e restaurantes gourmet para uma estadia inesquecível na Serra da Mantiqueira.

L.A.H. Hostellerie

L.A.H. A Hostellerie tem como diferenciais o charme e a atenção aos detalhes. Com uma variedade de piscinas, incluindo opções aquecidas internas e externas, oferece também um centro de fitness e sauna. As acomodações são espaçosas, com pisos aquecidos e comodidades de alta qualidade para garantir uma estadia confortável. O delicioso café da manhã é um destaque e a equipe está sempre atenciosa. O ambiente é refinado e acolhedor, o que o torna uma ótima escolha para uma viagem tranquila com hospitalidade única e um belo ambiente. Também foi classificada na categoria Hotéis Boutique.

Categoria Pousadas Brasil

Pousadinha Campos

A Pousadinha Campos oferece uma experiência charmosa com uma atmosfera aconchegante e vistas deslumbrantes. As instalações modernas incluem banheiros espaçosos e camas confortáveis, o que a torna adequada para animais de estimação. Desfrute de um café da manhã bem preparado e uma comida excelente durante toda a estadia. O atendimento personalizado oferece um toque de luxo e a ótima localização facilita a exploração de atrações próximas.

A lista completa do Prêmio Travellers Choice com os demais hotéis e pousadas selecionados no Brasil e no mundo está disponível no site do Trip Advisor. Veja aqui