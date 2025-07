Atração internacional é destaque no Festival de Inverno

Camerata do Festival também está na programação - Foto Lucca Mezzacappa

A terceira semana do Festival de Inverno de Campos do Jordão apresenta ao público o convidado internacional. Nesta sexta-feira, 18/07, o Quarteto Ulysses, dos Estados Unidos, sobe a Serra da Mantiqueira para se apresentar em Campos do Jordão. O espetáculo será no Auditório Cláudio Santoro, sede principal do evento considerado o maior da América Latina voltado à música clássica.

A programação do fim de semana também traz a Camerata do Festival dia 19/07, no Auditório Cláudio Santoro, e dia 21/07 na Sala São Paulo, na capital. Já o Espaço Cultural Dr. Além, em Campos do Jordão, recebe nesta sexta-feira, 18/07, os grupos de câmara formados pelos bolsistas que passam o mês estudando música.

Confira a programação completa para o fim de semana, escolha o seu espetáculo e bom divertimento!

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

18 JUL SEX 18H30

ARTISTAS DO FESTIVAL

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

18 JUL SEX 19H00

MADRIGAL DO FESTIVAL

JESSE RODIN regente

MARÍA CRISTINA KIEHR preparadora vocal

ORQUESTRA BACH DO FESTIVAL

DEREK TAM regente

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

18 JUL SEX 20H30



QUARTETO ULYSSES

CHRISTINA BOUEY violino

RHIANNON BANERDT violino

PETER DUDEK viola

VIOLA GRACE HO violoncelo





__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

18 JUL SEX 10H30

PRÊMIO PALMA – FINAL

__________

PARQUE CAPIVARI

19 JUL SÁB 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA JOSEENSE

WILLIAM COELHO regente

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

19 JUL SÁB 16H00

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

NEIL THOMSON regente

SONIA RUBINSKY piano

__________

PARQUE CAPIVARI

19 JUL SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE MOGI DAS CRUZES

LELIS GERSON regente

IBERÊ CARVALHO viola

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

19 JUL SÁB 17H00

ANDRÉ MORAES viola

CÉSAR AUGUSTO PETENÁ viola

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

19 JUL SÁB 19H00

ARTISTA A SER ANUNCIADO

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

19 JUL SÁB 20H30

CAMERATA DO FESTIVAL

STÉPHANIE-MARIE DEGAND regente

FABIO BRUM trompete

__________

SALA SÃO PAULO

20 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

NEIL THOMSON regente

SONIA RUBINSKY piano

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

20 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

WAGNER POLISTCHUK regente

JOÃO VITOR MENDES flauta



__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

20 JUL DOM 11H00

VENCEDORES DO CONCURSO PALMA – 2º e 3º COLOCADOS

__________

PARQUE CAPIVARI

20 JUL DOM 12H00

BANDA SINFÔNICA DE TAUBATÉ

CESAR PIMENTA regente

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

20 JUL DOM 16H30

VENCEDORES DO CONCURSO PALMA

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

21 JUL SEG 19H00

MAX BARROS piano

ANGELICA DE LA RIVA soprano

__________

SALA SÃO PAULO

21 JUL SEG 20H00

CAMERATA DO FESTIVAL

STÉPHANIE-MARIE DEGAND regente

FABIO BRUM trompete

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

22 JUL TER 19H00

ROGÉRIO ZAGHI piano

SOLISTA A SER ANUNCIADO

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

23 JUL QUA 18H30

UBUNTU

IBERÊ CARVALHO

MARCOS ARAGONI piano

__________

MACKENZIE - AUDITÓRIO ESCOLA AMERICANA

23 JUL QUA 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL