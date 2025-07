Conheça os 10 destinos mais procurados durante o inverno

As férias de inverno aquecem o turismo nacional, principalmente pelas famílias que aproveitam o recesso escolar para viajar pelo Brasil. A preferência por destinos domésticos foi revelada em pesquisa da MindMiners encomendada pelo Airbnb. A MindMiners é uma plataforma que ajuda as empresas a entenderem o comportamento dos consumidores.

O estudo revelou que 73% dos turistas brasileiros escolhem viajar pelo país nesta época do ano. 42% decidem a cidade pela oportunidade enquanto que 26% escolhem os destinos típicos da estação, como Gramado e Campos do Jordão.

Segundo o Airbnb, cidades muito procuradas durante o verão também entraram no ranking das preferidas para as férias de inverno. Preço acessível, espaços planejados para receber famílias e localização foram os critérios para a seleção.

