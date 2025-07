Dreams Park Show abre as portas em agosto

Dreams Park Show terá 8,5 mil m² - Foto Revista Qual Viagem

Está quase tudo pronto para a inauguração do Dreams Park Show, a nova atração turística de Campos do Jordão. O empreendimento do Grupo Dreams está na reta final e deverá ser aberto em agosto com duas experiências: o Dreamland Museu de Cera e o Parque de Miniaturas.

Localizado em Vila Capivari, o prédio de 8,5 mil m² vai abrigar, ao todo, quatro parques temáticos. A Casa do Terror e o Vale dos Dinossauros - que terá réplicas dos répteis que abrigaram a terra por mais de 140 milhões de anos - estão com as obras adiantadas e deverão ser inaugurados em outubro. Os ambientes imersivos vão contar ainda com atividades indoor e outdoor, espaço para compras, praça de alimentação, estacionamento e infraestrutura acessível.

A chegada do Dreams Park Show amplia a oferta turística da estância, que tem no inverno o seu período de maior movimento. Com as novas atrações, a expectativa é tornar a cidade mais interessante também nos períodos de baixa temporada, diminuindo a sazonalidade.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O Grupo Dreams já atua em Gramado (RS), Foz do Iguaçu (PR), Olímpia (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Coma a inauguração do Dreams Park Show de Campos do Jordão, a empresa espera receber até o final de 2025 cerca de 150 mil visitantes.

Parque de Miniaturas é uma das atrações do Dreams Park Show - Foto Divulgação

Com informações Revista Qual Viagem