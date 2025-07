Feijoada012 realiza edição premium com show do Grupo Bom Gosto neste domingo (20)

A cidade de São José dos Campos recebe neste domingo, 20 de julho, a terceira edição da Feijoada012, evento que já se consolidou como um dos destaques do entretenimento premium no Vale do Paraíba. O destaque da programação fica por conta do show do Grupo Bom Gosto, que sobe ao palco a partir das 12h com um repertório repleto de sucessos do samba e pagode.

A edição promete ser a mais especial já realizada, com expectativa de público superior às anteriores e uma estrutura ainda mais sofisticada. Em formato all inclusive premium, a Feijoada012 oferece cinco horas de comida e bebida à vontade, incluindo a tradicional feijoada completa e mais de 20 opções de bebidas selecionadas.

O ambiente, segundo os organizadores, será totalmente planejado para proporcionar conforto, sabor e uma experiência inesquecível, unindo gastronomia, música e convívio em alto nível.

Atração musical

Conhecido nacionalmente, o Grupo Bom Gosto leva ao evento um repertório animado que inclui clássicos como “Curtindo a Vida”, “Patricinha do Olho Azul” e “Brigar pra Quê?”, garantindo a energia contagiante que se tornou marca registrada da banda.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda e são limitados. Os interessados podem adquirir os convites:

Diretamente no caixa do Posto012, em São José dos Campos

Pelo WhatsApp: (12) 2012-0012 - Ou pelo site: www.queroingresso.com