Feijuca dos Monges 2025: Uma Experiência Imperdível em São José com Show de Mumuzinho e Feijoada Premium

No dia 11 de outubro, São José dos Campos será palco da 9ª edição da Feijuca dos Monges, um evento que já conquistou seu espaço no calendário social e gastronômico do estado. Realizado no requintado Palácio Sunset, a festa promete ser uma mistura de boa música, gastronomia de alta qualidade e um ambiente premium, tudo em um só lugar, das 14h à meia-noite.

Atrações Musicais Imperdíveis

A festa deste ano contará com o show do cantor Mumuzinho, um dos maiores nomes do samba e pagode nacional. A programação também traz a cantora Priscilla Coutto, a dupla Thales & Lucas e o DJ Dirceu Pires, que comandará as pick-ups ao longo do evento. Com tanta variedade musical, a Feijuca dos Monges garante um dia recheado de boa música para todos os gostos.

Feijoada Premium: Uma Receita Exclusiva

Além das atrações musicais, a Feijuca dos Monges é famosa por sua feijoada de receita secreta, preparada especialmente para a festa. O open feijoada será servido das 14h às 18h, oferecendo aos participantes uma experiência gastronômica única, com os melhores sabores dessa iguaria tradicional brasileira.

Ambiente Exclusivo e Estrutura Premium

O evento contará com duas áreas distintas para o público, garantindo diferentes experiências. A Área Feijucar, que é a principal, oferece acesso ao open feijoada, camiseta oficial (de uso obrigatório) e um espaço confortável para curtir os shows com amigos. Já o Camarote para 10 pessoas proporciona uma vivência ainda mais exclusiva, com uma vista privilegiada do palco, garçons dedicados, banheiro privativo, um combo de bebidas incluso e acesso também à Área Feijucar.

Público Esperado e Informações Adicionais

A expectativa é de que o evento reúna empresários, influenciadores, formadores de opinião e moradores de São José dos Campos e região, todos em busca de uma tarde de confraternização, boa gastronomia e música de qualidade. Importante lembrar que o evento é restrito a maiores de 18 anos e conta com estacionamento no local para maior comodidade dos participantes.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do link de compra.

Serviço

Data : 11 de outubro de 2025 (sábado)

: 11 de outubro de 2025 (sábado) Horário : das 14h às 00h

: das 14h às 00h Local : Palácio Sunset — São José dos Campos

: Palácio Sunset — São José dos Campos Atrações : Mumuzinho, Priscilla Coutto, Thales & Lucas e DJ Dirceu Pires

: Mumuzinho, Priscilla Coutto, Thales & Lucas e DJ Dirceu Pires Open Feijoada : das 14h às 18h

: das 14h às 18h Classificação etária : 18 anos

: 18 anos Estacionamento: disponível no local

