Férias nas estradas: saiba tudo sobre o pedágio eletrônico nas rodovias paulistas

Siga Fácil já está em operação em três rodovias de SP

O Siga Fácil vem se tornando uma estratégia importante para eliminar os congestionamentos nas praças de pedágio das rodovias paulistas. Ele desconta eletronicamente o valor da tarifa, sem a necessidade de parada. Para isso, basta ter a o adesivo do sistema no para-brisa do veículo.

O pagamento deve ser feito nos canais oficiais das concessionárias em até 30 dias. Quem perder o prazo será multado em R$ 195,23 e ainda perde cinco pontos na carteira de habilitação. Além de agilizar a viagem, outra vantagem do sistema Siga Fácil é que o valor cobrado é proporcional ao trecho percorrido.

Rodovias onde o Siga Fácil já está em operação

Os pórticos do sistema Siga Fácil estão sendo implantados gradativamente. Até o momento, três rodovias do estado de São Paulo já operam com o pedágio eletrônico. São elas:

Rodovia Carlos Tonani (SP-333), km 110 – Jaboticabal (SP)

Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), km 179 – Itápolis (SP)

Tamoios (SPi-097/055 – Caraguatatuba), km 13+500 contorno sul

O pagamento pode ser feito dentro do prazo de 30 dias por Pix, boleto, cartão de crédito ou débito. Dependendo da concessionária, também é possível fazer o acerto da tarifa via WhatsApp e aplicativo. A TAG (adesivo eletrônico) pode ser contratada nas operadoras Sem Parar, Conectar, Veloe, Taggy, MoveMais, entre outras empresas credenciadas.

Trechos urbanos não entram na cobrança, incluindo vias marginais. O sistema Siga Fácil só funciona nas faixas expressas das rodovias estaduais. Caso haja alguma cobrança indevida, o valor pode ser contestado diretamente na concessionária ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Informação importante: motociclistas são isentos da cobrança nas rodovias administradas pela concessionária Novo Litoral, Ecovias Nova Raposo e CCR Sorocabana. Na Tamoios e Ecovias Noroeste, as motos pagam tarifa. Vale lembrar que o valor é o mesmo que vinha sendo praticado nas antigas praças de pedágio.

Para mais informações, acesse o site sigafacil.sp.gov.br. Nele há um mapa com a localização de todos os pórticos do pedágio eletrônico nas rodovias onde o sistema já está em operação, além de links para o pagamento avulso da tarifa que deve ser feito por quem não possui a TAG no para-brisa do veículo.