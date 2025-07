Festival texano fecha a temporada no Art BBQ

Cantor Natan Freitas é uma das atrações no Art BBQ - Foto Divulgação

O encerramento das férias de inverno no Art BBQ vai ser no melhor estilo country. Dia 26 de julho, o restaurante temático vai realizar uma edição especial do Texas Music Festival com o cantor Natan Freitas, a partir das 13h30, e a dupla sertaneja Roberto e Ricardo, que sobe ao palco a partir das 16h.

Além da parte musical, outro destaque é o buffet open food com diversos pratos, como o Texas Fries, linguiça apimentada, brisket defumado, beef ribs, pork ribs, o tradicional churrasco texano, entre outras delícias preparadas pelo churrasqueiro André Alves, expert em defumação.

Inspirado no Velho Oeste americano e imerso na natureza de Campos do Jordão, o Art BBQ também oferece hospedagem no Art Lodge com suítes e chalés. Os ingressos para o Texas Music Festival custam R$ 280 por pessoa. No valor já estão incluídos o almoço completo e acesso aos shows.

Serviço

ART BBQ Campos do Jordão

Rua Cinco, 308 – Vila Floresta – Campos do Jordão/SP

Almoço: das 12h às 17h | Jantar: das 19h às 23h

Instagram: @artbbqcamposdojordao

📞 WhatsApp: (12) 99666-9777