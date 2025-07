Jacareí Expo Agro 2025: Últimos Ingressos para a Maior Festa do Vale do Paraíba!

A Jacareí Expo Agro 2025 está chegando com tudo e promete ser a maior edição da história do evento! A partir desta sexta-feira, 18 de julho, o Vale do Paraíba será palco de uma das festas mais aguardadas do interior paulista. Com mais de 200 mil pessoas esperadas, o evento promete movimentar a região, e os ingressos já estão quase esgotados. Se você ainda não garantiu o seu, é hora de correr, pois as últimas unidades estão à venda!

Com a montagem do recinto em ritmo acelerado, a expectativa só cresce para a abertura. A Jacareí Expo Agro não é apenas um evento de entretenimento, mas também uma importante fonte de geração de emprego e uma oportunidade para impulsionar a economia local. A organização está comprometida em oferecer um ambiente seguro, acolhedor e repleto de atrações para todos os gostos e idades.

“Já podemos afirmar que esta edição está nos surpreendendo antes mesmo de começar. A procura por ingressos foi recorde e nossa expectativa para as duas semanas de programação é altíssima. A festa promete, com grandes shows e a tradicional diversão dos rodeios. Quem participar não vai se arrepender. Esperamos mais de 200 mil pessoas durante os dias de evento”, afirma Jonathan DallAgnol, organizador da Jacareí Expo Agro.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Atrações Imperdíveis

A festa começa com uma noite solidária na sexta-feira (18), com as duplas Gustavo & Matteo e Clayton & Romário. No sábado (19), o palco será dominado por Luan Santana, seguido pelo animado grupo Open Farra.

Na semana seguinte, a programação segue com Jorge & Mateus (24/07), que fazem uma despedida especial do Vale do Paraíba, e Felipe & Rodrigo (25/07), com mais uma noite solidária. A festa se encerra no sábado (26/07) com Nattanzinho e o DJ GBR, prometendo muita diversão até o último minuto.

Mais do que Shows: Rodeios, Exposições e Diversão para Todos

Além dos shows, a Jacareí Expo Agro traz rodeios emocionantes, exposições, uma mini fazenda aberta todos os dias, comidas típicas deliciosas e um parque de diversões para as crianças e toda a família. A estrutura foi pensada para proporcionar momentos inesquecíveis para todos os públicos.

Ingressos: Últimas Unidades à Venda

Com vendas recordes, os ingressos para a Jacareí Expo Agro 2025 estão quase esgotados. Os preços começam a partir de R$ 50, com opções para diversos setores, como Arena, Pista Premium, Camarote Privilege e Camarote Golden (com open bar). Não perca tempo, garanta já o seu ingresso!

Programação de Shows:

18/07 (sexta) — Gustavo & Matteo + Clayton & Romário (Noite Solidária: 1kg de alimento no setor arena/arquibancada)

— Gustavo & Matteo + Clayton & Romário (Noite Solidária: 1kg de alimento no setor arena/arquibancada) 19/07 (sábado) — Luan Santana + Open Farra

— Luan Santana + Open Farra 24/07 (quinta) — Jorge & Mateus

— Jorge & Mateus 25/07 (sexta) — Felipe & Rodrigo (Noite Solidária: 1kg de alimento no setor arena/arquibancada)

— Felipe & Rodrigo (Noite Solidária: 1kg de alimento no setor arena/arquibancada) 26/07 (sábado) — Nattanzinho + DJ GBR

Serviço:

Local : Recinto de Exposições de Jacareí — Estrada do Jardim, 500, Jd. Colônia, Jacareí

: Recinto de Exposições de Jacareí — Estrada do Jardim, 500, Jd. Colônia, Jacareí Datas : 18, 19, 24, 25 e 26 de julho

: 18, 19, 24, 25 e 26 de julho Ingressos: Últimos disponíveis, a partir de R$ 50; à venda em www.guicheweb.com.br e www.q2ingressos.com.br

Não deixe de viver essa experiência única! Corra e garanta seu ingresso para a Jacareí Expo Agro 2025!