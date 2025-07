Parque Bambuí se destaca na alta temporada de inverno em Campos do Jordão com programação especial em meio à natureza da Mantiqueira

Durante o mês de julho, auge da alta temporada em Campos do Jordão, o Parque Bambuí vem se consolidando como um dos destinos mais procurados por famílias, casais e grupos de amigos que visitam a região em busca do clima frio e das belezas naturais da Serra da Mantiqueira. A expectativa é de que mais de 1,4 milhão de turistas passem pela cidade até o fim do mês, segundo estimativa do COMTUR.

Com uma programação que combina natureza, gastronomia e cultura, o Parque Bambuí oferece atividades fixas e atrações especiais para o inverno, proporcionando uma experiência completa para quem deseja aproveitar o frio em um ambiente acolhedor e ao ar livre.

Programação especial de julho

Entre os destaques estão a degustação de um sabor exclusivo de chocolate da Ybá por Bruno Alves Chocolatier, passeio equestre, recreação infantil, aulas de yoga, fogueira com s’mores no Boteco Gård, o evento gastronômico “De Férias com a Chef”, além de música ao vivo com o Bambuí Musical e atrações no Palco Gård.

Calendário de atrações especiais:

De Férias com a Chef (Casa Bambuí): segundas às 11h30

Degustação de chocolates (Ybá): quartas das 15h às 16h

Passeio equestre: de quinta a domingo, das 10h às 16h30

Recreação infantil: de quinta a domingo, das 11h às 15h

Passeio Botânico com Katia Lucchesi: quintas, 10 e 17 de julho, às 11h

Yoga: sábados às 11h

Bambuí Musical: sábados e domingos, das 11h às 16h

Palco Gård (música ao vivo): sábados e domingos, das 12h às 16h

Atrações permanentes

Além da programação especial, o Parque conta com atividades fixas durante todos os dias de funcionamento:

Maria Fumaça, trilhas, passeio de bicicleta, barco a remo e fogueira

Casa Bambuí: menu exclusivo de inverno e piano ao vivo nos fins de semana

Boteco Gård: cerveja sazonal Gård Bock, fogueira com s’mores e degustações no barco

Ybá Chocolatier: chocolate quente com receita exclusiva e produtos temáticos

Serviço

Parque Bambuí – Campos do Jordão

📍 R. Fausi Rachid, 871 – Jardim Toriba

📅 Segunda a quinta: das 10h às 17h

📅 Sexta a domingo e feriados: das 9h às 17h (entrada até 16h30)

🎟️ Ingresso: R$ 50 por pessoa

🚂 Maria Fumaça: R$ 25 por pessoa

📱 WhatsApp: (12) 99632-8449

🌐 Site: www.parquebambui.com.br