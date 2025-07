Presidente da Associação Comercial classifica de “solução paliativa” licitação dos boxes do Mercado Municipal

Prazo para apresentação de propostas vai até 01 de setembro - Foto @correianews

A prefeitura de Campos do Jordão deu início à reativação do Mercado Municipal com a abertura de concorrência pública para a concessão dos boxes. Segundo o edital já publicado no Diário Oficial do Município, 12 espaços serão licitados. Detalhes do documento podem ser consultados aqui.

Segundo a prefeitura, pessoas físicas e jurídicas podem participar do processo, desde que cumpram todos os critérios previstos no edital. O prazo para a apresentação das propostas vai de 31 de julho a 01 de setembro exclusivamente pela internet, no portal www.licitacaocamposdojordao.com.br

Licitação é “paliativa”, diz presidente da ACE

A abertura da licitação foi um dos temas debatidos durante o Papo Empreendedor desta terça-feira, 29/07, podcast semanal levado ao ar pela NetCampos TV. Participaram do episódio o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), Guilherme Centofante, e o presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Sidney Isidro.

Centofante classificou como “paliativa” a concorrência dos boxes e defendeu a concessão e revitalização completa do prédio. “A licitação para ocupar os boxes por um prazo de 24 meses é uma solução paliativa. Eu acho que a solução definitiva é a concessão e uma revitalização de todo o espaço, lógico mantendo os traços arquitetônicos originais”.

Guilherme Centofante e Sidney Isidro durante o Papo Empreendedor - Foto Reprodução

Para o presidente da ACE, o Mercado Municipal revitalizado vai atrair turistas e fomentar o comércio de Abernéssia, gerando mais receita e oportunidades em um bairro frequentado predominantemente por moradores da cidade. “Ter o Mercado Municipal revitalizado é o primeiro passo para ter uma grande transformação na Abernéssia. Ocupar os pontos que estão fechados é uma solução, mas não resolve em definitivo”, concluiu Centofante.

O presidente do COMTUR, Sidney Isidro, também defendeu a concessão do Mercado Municipal para a iniciativa privada e citou o Parque Capivari como um exemplo bem-sucedido. “Com a concessão pelo governo do estado, o parque é hoje, com todas as críticas, a sede social do nosso resort chamado Campos do Jordão”, comparou. Enquanto o projeto não sai do papel, Isidro também vê com bons olhos a reabertura dos boxes “O Jardel (referência ao secretário de Agricultura) tem que se preocupar em abrir aquilo porque hoje, do jeito que está, é pecaminoso”.

Novo Mercado Municipal

A reativação do Mercado Municipal foi promessa de campanha do prefeito Carlos Eduardo (CAE). A proposta prevê a completa revitalização da fachada e estrutura do prédio “com validação da melhor forma para realização do projeto, tornando o mesmo como projeto âncora para atração de turistas”, diz o texto na página 28 do Plano de Governo.

Segundo o documento, a intenção da prefeitura é seguir os mesmos moldes dos mercados de São Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires, entre outros. O Plano de Governo prevê criar o Complexo Abernéssia, revitalizando além do Mercado Municipal também o ginásio esportivo, o campo de futebol, a Praça do Cedro e construindo o Polo Administrativo Municipal e a Central Unidade de Pronto Atendimento com dois estacionamentos de subsolo. A área para a construção do Pronto-socorro fica ao lado do Mercado Municipal e já foi concedida pelo Governo de São Paulo.

