Reforma Tributária em Pauta: ASSECRE Promove Webinar Gratuito com Especialistas

Empresários e o público em geral terão a oportunidade de entender os impactos e os principais aspectos práticos da Reforma Tributária em um evento online promovido pela ASSECRE (Associação dos Empresários do Vale do Paraíba) em parceria com o INVOZ (Integrando Vozes para o Futuro). O Webinar ASSECRE – Reforma Tributária: Como Implementar e Entender os Principais Aspectos Práticos será realizado no dia 5 de agosto (terça-feira), das 10h30 às 11h30, com acesso gratuito via Zoom.

A iniciativa visa esclarecer dúvidas, apresentar estratégias e orientar o empresariado sobre os desafios e oportunidades da transição para o novo sistema tributário brasileiro, cuja implementação se estende até 2033.

Especialistas renomados discutem os caminhos da Reforma

O encontro contará com a participação de nomes de peso do cenário jurídico e empresarial:

Luis Marcelo Pinheiro Fins , vice-presidente do Conselho FUNSEJEN do Grupo Votorantim

Paulo Souto Maior Borges, do escritório Aires Barreto Advogados

Yuri Ávila Amorim, sócio da Deloitte

, sócio da Deloitte Lucas Marques de Lima, sócio do escritório Aires Barreto Advogados

A mediação será conduzida pelo jornalista e assessor de imprensa Rui Gonçalves Barbosa, profissional com ampla experiência em grandes veículos de comunicação e consultoria para o setor corporativo e startups.

Participação interativa e inscrição gratuita

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Interessados devem realizar a inscrição pela plataforma Sympla, no link:

👉 Inscreva-se aqui

Associados da ASSECRE terão acesso interativo à videoconferência, com câmera e microfone habilitados, enquanto o público geral poderá acompanhar como espectador.

Por que participar?

De acordo com Gabriel Araújo, advogado e diretor executivo da ASSECRE, a Reforma Tributária representa uma grande transformação para o ambiente de negócios no país. “A transição da Reforma é um período estratégico. Quem se antecipa, moderniza processos e capacita sua equipe sai na frente. Com planejamento, é possível passar pela mudança com mais segurança e competitividade”, afirma.

A direção da ASSECRE — formada por Gabriel Araújo, Eduardo Piloto e Wagner Siqueira — reforça que o evento é uma oportunidade única para empresários se prepararem desde já, minimizando riscos e aproveitando as novas possibilidades que surgirão com o novo modelo tributário.

Sobre a Reforma Tributária

A Reforma Tributária brasileira traz mudanças estruturais profundas na forma como os tributos serão cobrados. A transição será feita de maneira gradual, em fases anuais, o que permitirá que empresas adaptem seus processos e sistemas aos poucos.

Mais do que apenas alteração de impostos, a reforma exigirá a revisão de rotinas internas, estratégias fiscais e investimentos em capacitação. Estar informado e preparado será fundamental para manter a competitividade no novo cenário econômico.

Serviço – Webinar ASSECRE: Reforma Tributária

📅 Data: 5 de agosto (terça-feira)

⏰ Horário: 10h30 às 11h30

💻 Formato: Online – via Zoom

🎟️ Inscrição gratuita: Clique aqui para se inscrever

📱 Dúvidas: WhatsApp (12) 99757-3548 | Celular: (12) 3931-6844