São José dos Campos recebe o primeiro Arraiá da Farma Conde Arena com entrada gratuita

São José dos Campos, julho de 2025 – A cidade se prepara para viver três dias de festa, música e tradição com a chegada do primeiro Arraiá da Farma Conde Arena, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de julho, no estacionamento da arena. Com entrada gratuita, o evento promete movimentar a região com uma programação especial para toda a família.

Com estrutura montada ao ar livre e ambiente seguro, o Arraiá da Arena une o melhor das festas julinas: shows sertanejos ao vivo, barraquinhas de comidas típicas e atividades para as crianças. A iniciativa é organizada pelo Rancho Eldorado em parceria com a So Good Evento, e tem como proposta valorizar a cultura popular e oferecer momentos de lazer e convivência.

🎶 Programação musical:

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

📅 Sexta-feira – 25/07 | 17h às 22h

Jorge Dimas e João

📅 Sábado – 26/07 | 12h às 22h

Thales e Lucas

Gustavo e Matteo

📅 Domingo – 27/07 | 12h às 22h

Mona Reis

Fernando e Fabiano

Além das atrações musicais, o público poderá saborear clássicos da culinária típica junina, como milho verde, pamonha, quentão, doces regionais e outras delícias. As crianças também terão um espaço dedicado, com brincadeiras tradicionais e atividades recreativas pensadas para todas as idades.

📍 Serviço:

Evento: Arraiá da Farma Conde Arena

Local: Estacionamento da Farma Conde Arena – São José dos Campos

Datas: 25, 26 e 27 de julho de 2025

Horário: Sexta, das 17h às 22h | Sábado e domingo, das 12h às 22h

Entrada: Gratuita