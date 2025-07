Show de Ney Matogrosso bate recorde em São José com quase todos os ingressos vendidos em 5 dias

O show do cantor Ney Matogrosso em São José dos Campos já pode ser considerado um sucesso antes mesmo de ocorrer. Em apenas cinco dias, a venda de ingressos alcançou a marca impressionante de 97%, batendo recordes na cidade. Alguns setores estão completamente esgotados, incluindo áreas VIP e arquibancadas.

Atualmente, restam apenas algumas mesas e camarotes disponíveis para o público. Devido à alta procura, a organização recomenda que os interessados garantam logo os ingressos para não perder a oportunidade de assistir ao vivo a um dos grandes ícones da música brasileira.

O evento será realizado no dia 9 de agosto, às 22h, na Farma Conde Arena, espaço moderno e preparado especialmente para grandes produções culturais e artísticas.

A realização do espetáculo é da Zé Eventos, empresa com mais de três décadas de atuação em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. A produtora já é conhecida na região por promover shows históricos e trazer grandes nomes da música nacional.

Para Zé Carlos Nunes, organizador do evento, o show de Ney Matogrosso atende a um pedido antigo do público local. "Trazer Ney Matogrosso para São José é um objetivo de longa data e um grande motivo de orgulho para nossa equipe. Essa conquista reflete nosso compromisso com a promoção de eventos culturais de alta qualidade para o Vale do Paraíba", destaca.

Os últimos ingressos podem ser adquiridos diretamente no site oficial: www.icones.com.br.

