Toka’ Chega a São José como Nova Opção de Entretenimento Diurno; Inauguração Será Neste Sábado (19)

A região de São José acaba de ganhar um novo espaço de entretenimento, o Toka, que promete se tornar um dos pontos de encontro mais vibrantes da cidade. Com uma estrutura ao ar livre, cenografia especial, palco 360º e um atendimento impecável, o espaço oferece uma energia única, divertida e agradável para todos que o visitam.

Idealizado por profissionais com mais de 12 anos de experiência no mercado, o Toka foi concebido para proporcionar uma experiência completa, que une música de qualidade, contato com a natureza, gastronomia deliciosa e muito entretenimento.

Um Refúgio de Leveza e Descontração

O Toka foi projetado para ser um verdadeiro "refúgio" dentro da agitação urbana, um lugar onde os visitantes podem relaxar e se desconectar. A proposta é criar uma imersão completa, com áreas de descanso, uma programação musical variada e atividades que promovem o bem-estar de todos. O palco 360º é um dos destaques do local, permitindo que a música e a energia fluam por todo o espaço, oferecendo uma experiência única para quem está no ambiente.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Programação Musical e Bem-Estar

A programação musical do Toka será eclética, com apresentações de samba, pagode, sertanejo, pop e outros estilos que estão em alta. Além disso, o local também promoverá eventos especiais com apresentações de samba raiz, música brasileira, rap, forró, pop rock e rock.

O Toka também valoriza o bem-estar dos seus visitantes, oferecendo atividades como yoga, meditação, cross training e dança. Assim, é possível encontrar o equilíbrio perfeito entre diversão e saúde.

Infraestrutura Completa

Com mais de 100 vagas de estacionamento, o Toka oferece toda a infraestrutura necessária para que o público aproveite o evento com praticidade e conforto, sem preocupações com a logística.

Empreendedores de Sucesso

O Toka é resultado da experiência de empresários renomados da região, que são responsáveis por criar marcas de sucesso como SantOnofre, Obeco, Afesta do Santo, Carnaval de Sanja, Festa Zazueira, entre outras. Esses empreendedores são conhecidos por sempre buscar as melhores tendências e referências do mercado para oferecer experiências memoráveis ao público.

Inauguração

A inauguração oficial do Toka será no dia 19 de agosto (sábado), a partir das 15h, com atrações especiais. A programação contará com os grupos EXALTA e TOP SAMBA, além dos DJs Thurzzz e DJ Charlão, garantindo música boa durante toda a tarde e noite.

Os ingressos para a inauguração já estão disponíveis no site: https://zig.tickets/eventos/toka-club-inaguracao-1907. A classificação etária para o evento é 18 anos.

Localização

Toka Eventos: Rua Carlos Marcondes, 501 - Limoeiro (próximo à Faculdade UNIP)

Não perca a oportunidade de conhecer o Toka, o novo espaço que promete ser o centro de entretenimento da cidade, com muita música, diversão e atividades para todos os gostos!