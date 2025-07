Trump eleva a taxa para visto de entrada nos EUA

Valor do visto vai ficar 130% mais caro - Foto @correianews

Ficou mais caro obter visto para entrar nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump sancionou a lei que cria a Visa Integrity Fee, (Taxa de Integridade do Visto) no valor de US$ 250. A nova taxa faz parte do megapacote de medidas orçamentárias aprovado pelo Congresso Americano.

O custo atual para o visto de turista, por exemplo, é de US$ 185, mas com a nova taxa será preciso desembolsar US$ 459, o equivalente a US$ 2.565 com câmbio a R$ 5,59 (14/07), um aumento de 130%. O valor cobrado no momento da emissão do visto já inclui a taxa de solicitação e o custo do formulário. Segundo o governo dos Estados Unidos, o objetivo é financiar a segurança e integridade do setor americano de emissão de vistos.

US$ 250 poderão ser reembolsados

Apesar da aprovação da nova taxa, existem três situações em que o valor poderá ser reembolsado. O estrangeiro que tenha tirado o visto mas não o utilizou dentro do período de validade poderá receber o dinheiro de volta.

Quem entrou nos EUA, cumpriu as condições estabelecidas no visto e deixou o país até cinco dias após o vencimento do prazo também será reembolsado. Por fim, os US$ 250 poderão ser devolvidos a quem formalizou um pedido de extensão, mudança ou ajuste do status migratório dentro do prazo de validade do visto.

Com a sanção da lei pelo presidente Trump, a expectativa é que a nova taxa de US$ 250 entre em vigor no ano fiscal de 2026, que nos Estados Unidos começa em 01 de outubro deste ano.

Com informações Panrotas.