Turismo Paulista em Destaque: SETUR-SP Leva Gastronomia e Artesanato ao 8º Conexidades em Holambra

Entre os dias 4 e 8 de agosto de 2025, a charmosa estância turística de Holambra será palco da 8ª edição do Conexidades, um dos mais importantes encontros nacionais entre lideranças dos poderes públicos e da iniciativa privada. O evento tem como objetivo debater temas essenciais para o desenvolvimento dos municípios brasileiros, com destaque para áreas como Educação, Saúde, Infraestrutura, Sustentabilidade, Cultura, Tecnologia e, claro, Turismo.

Neste ano, o tema central do Conexidades é “Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as Lideranças”, e contará com a participação ativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), que leva ao evento uma programação diversificada e experiências sensoriais que exaltam a riqueza do turismo paulista.

Painel "Turismo em Movimento" destaca avanços no setor

A contribuição da Setur-SP no Conexidades se destaca com a participação no painel “Turismo em Movimento”, que será realizado na terça-feira, 5 de agosto, às 12h, no pavilhão da EXPOFLORA. O painel trará reflexões sobre os avanços recentes no turismo estadual e novas estratégias para ampliar a atratividade dos destinos paulistas.

Estande valoriza gastronomia regional e artesanato paulista

Durante os dias 4 a 6 de agosto, das 9h às 19h, o estande da Setur-SP (localizado no espaço M01) funcionará como uma verdadeira vitrine da cultura, sabores e talentos de São Paulo.

A gastronomia estará representada por sete produtores do programa Sabor de São Paulo, iniciativa que valoriza os ingredientes e tradições culinárias do estado. Estarão presentes:

Estância do Queijo (Botucatu)

(Botucatu) Rancho Pompéia (Socorro)

(Socorro) Delícias de Amendoim (Piquete)

(Piquete) Sítio Shimada (Registro)

(Registro) Palmitolândia (Iporanga)

(Iporanga) Fazenda Benedetti (Serra Negra)

(Serra Negra) Sítio Coloninha (São Pedro)

Além disso, o estande contará com a presença de três artesãos, que apresentarão ao público a diversidade e criatividade do artesanato paulista.

Atendimento técnico e oportunidades de fomento ao turismo

O espaço da Setur-SP também será ponto de atendimento técnico aos visitantes, com ações de promoção de destinos e orientações sobre o CrediturSP, maior programa de crédito turístico do Brasil. Já são mais de R$ 2,3 bilhões concedidos a municípios, empresas e projetos voltados ao turismo em São Paulo.

Vídeos promocionais e materiais institucionais serão exibidos ao longo do evento, reforçando o posicionamento do estado como um dos principais destinos turísticos do país.

“O Conexidades é uma oportunidade estratégica para dialogarmos com lideranças, buscarmos soluções criativas e mostrarmos tudo que São Paulo tem a oferecer no turismo. Além disso, fortalece o intercâmbio entre o poder público e o setor privado”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Conexidades Mulher e programação diversificada

Outro destaque da edição de 2025 é a realização da 3ª edição do Conexidades Mulher, espaço de valorização, formação e protagonismo feminino nos setores público e privado. Nas edições anteriores, o evento já reuniu mais de 150 primeiras-damas e se consolidou como importante fórum de discussão de políticas públicas voltadas às mulheres.

Desde sua criação, o Conexidades já passou por municípios como São Sebastião e Jundiaí, somando mais de 21 mil participantes em sete edições.

Serviço:

Abertura Oficial do 8º Conexidades

📅 Data: 04 de agosto de 2025

🕕 Horário: 18h

📍 Local: EXPOFLORA – Alameda Maurício Nassau, 675, Centro, Holambra – SP

Painel “Turismo em Movimento” – Setur-SP

📅 Data: 05 de agosto de 2025

🕛 Horário: 12h

📍 Local: EXPOFLORA – Alameda Maurício Nassau, 675, Centro, Holambra – SP

Estande da Setur-SP (M01)

📅 Datas: 04 a 06 de agosto de 2025

🕘 Horário: Das 09h às 19h

📍 Local: EXPOFLORA – Alameda Maurício Nassau, 675, Centro, Holambra – SP

Para consultar a programação completa e realizar sua inscrição gratuita, acesse o site oficial do evento:

👉 www.conexidades.com.br