Campos do Jordão recebe um dos maiores eventos de ciclismo da América Latina: L’Étape Brasil by Tour de France 2025

A cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, já respira esporte e expectativa para receber um dos maiores eventos de ciclismo da América Latina. Entre os dias 26 e 28 de setembro de 2025, a cidade da Serra da Mantiqueira volta a sediar o L’Étape Brasil by Tour de France, competição que atrai ciclistas profissionais e amadores de várias partes do país e também do exterior.

O evento, inspirado no famoso Tour de France, traz para o Brasil a experiência de um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Desde a sua estreia em território nacional, em 2015, o L’Étape consolidou-se como referência, unindo desafio físico, cenários deslumbrantes e a atmosfera vibrante que mistura turismo, cultura e esporte.

Desafio nas estradas da Mantiqueira

Os competidores terão pela frente dois percursos: um de 66 quilômetros e outro de 107 quilômetros. Ambos cruzam pontos emblemáticos de Campos do Jordão, com direito a subidas desafiadoras e descidas técnicas que testam a resistência e a habilidade dos ciclistas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O relevo da Serra da Mantiqueira é, ao mesmo tempo, obstáculo e espetáculo. Quem pedala encara curvas sinuosas, vales profundos e trechos de intensa altimetria. Já quem acompanha, encontra na paisagem um atrativo à parte, com a mata nativa, o clima frio e as vistas panorâmicas que dão ainda mais imponência à prova.

Organizadores esperam milhares de participantes, movimentando não só o esporte, mas também a economia local. Hotéis, restaurantes e o comércio em geral já se preparam para o aumento da demanda, confirmando mais uma vez o impacto positivo que o L’Étape traz à cidade.

Hotel Vila Inglesa: hospitalidade voltada ao atleta

Em meio à movimentação que antecede a prova, o tradicional Hotel Vila Inglesa prepara uma estrutura exclusiva para os competidores e seus acompanhantes. Construído na década de 1940 em estilo enxaimel (normando), o hotel é um dos símbolos arquitetônicos de Campos do Jordão e referência em hospedagem de alto padrão.

Com apenas 37 apartamentos, o Vila Inglesa alia aconchego e sofisticação. Reconhecido entre os cinco melhores hotéis da cidade no Travellers’ Choice do TripAdvisor, também recebeu o Traveller Review Awards 2024, da Booking.com, e ostenta o selo Folha Verde de Hospedagem Sustentável, reforçando seu compromisso ambiental.

Programação especial para o fim de semana do L’Étape

Para atender às necessidades dos ciclistas, o hotel criou uma série de serviços diferenciados:

Festival de massas na véspera da corrida , garantindo opções ricas em carboidratos para a reposição energética.

, garantindo opções ricas em carboidratos para a reposição energética. Café da manhã servido mais cedo no dia da prova , com pratos leves e balanceados para melhorar o desempenho.

, com pratos leves e balanceados para melhorar o desempenho. Espaço exclusivo para bicicletas , oferecendo segurança e praticidade aos hóspedes.

, oferecendo segurança e praticidade aos hóspedes. Piscina aquecida, sauna e jardins , ideais para relaxar antes e depois do esforço físico.

, ideais para relaxar antes e depois do esforço físico. Transfers entre hotel e evento , evitando preocupações logísticas.

, evitando preocupações logísticas. Massagem miofascial pós-prova, voltada para a recuperação muscular dos participantes.

As diárias para o período do evento custam a partir de R$ 1.960 para casal, em apartamento Standard, com café da manhã incluso.

Um evento que vai além do esporte

O L’Étape Brasil não se resume à prova em si. A cada edição, Campos do Jordão se transforma em um ponto de encontro entre atletas, turistas e moradores, que se envolvem na atmosfera festiva do fim de semana. Enquanto os ciclistas encaram o desafio, familiares e visitantes aproveitam para explorar as atrações locais: o Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal; o teleférico do Morro do Elefante; e a gastronomia da cidade, que vai de fondues tradicionais a cervejas artesanais produzidas na região.

Essa combinação de esporte e turismo fortalece a vocação da cidade mais alta do Brasil como destino completo, que vai além do inverno e do Festival de Inverno. O L’Étape Brasil amplia a temporada, diversifica o público e projeta Campos do Jordão como polo de turismo esportivo em nível internacional.

O legado do L’Étape no Brasil

Criado em 2015, o L’Étape Brasil trouxe ao país o espírito do L’Étape du Tour, realizado na França desde 1993 e considerado um dos maiores eventos de ciclismo amador do mundo. A escolha de Campos do Jordão como sede não foi por acaso: sua altitude, estradas desafiadoras e estrutura hoteleira tornaram a cidade o palco ideal para receber a prova.

Desde então, o evento cresce a cada edição, tanto em número de participantes quanto em visibilidade. Ex-ciclistas profissionais, atletas de renome e milhares de amadores já passaram pelas estradas da Mantiqueira, tornando o L’Étape uma referência para quem busca viver a experiência do ciclismo de estrada em alto nível.

Campos do Jordão como palco esportivo

Conhecida por sua tradição cultural e pela forte atração turística, Campos do Jordão vem, ao longo dos últimos anos, consolidando-se também como destino de esportes de montanha. Corridas de rua, maratonas e provas de mountain bike já fazem parte do calendário. O L’Étape, no entanto, tem um significado especial: carrega o prestígio do Tour de France, uma das maiores marcas esportivas globais.

Para os moradores, o evento é um motivo de orgulho. As ruas se enfeitam, o comércio se adapta e a cidade respira a energia do ciclismo durante três dias. Já para os atletas, é a chance de unir desafio, natureza e hospitalidade em uma experiência única.

Entre 26 e 28 de setembro, a Serra da Mantiqueira se transforma novamente em palco de superação, resistência e celebração do esporte. O L’Étape Brasil by Tour de France chega para reafirmar o protagonismo de Campos do Jordão, a cidade mais alta do país, como cenário de grandes histórias e conquistas.