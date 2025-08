Centro Universitário Senac – Campos do Jordão lança pós-graduação em Cozinha Brasileira

O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão abre inscrições para a pós-graduação em Cozinha Brasileira: cultura, território e negócios de alimentação. O curso é voltado para profissionais que desejam se aprofundar na gastronomia nacional, com ênfase em aspectos culturais, históricos e de mercado.

Com duração de um ano, a pós-graduação oferece uma imersão completa nas tradições e inovações da cozinha brasileira, abordando temas como produtos regionais, técnicas culinárias, biomas e gestão de negócios gastronômicos. A grade curricular inclui disciplinas como Alimentação e Território, Cultura e Sistemas Alimentares do Brasil, Técnicas Tradicionais da Cozinha Brasileira e Doçaria Nacional. O curso também conta com projetos práticos e estágios supervisionados, preparando os alunos para os desafios da profissão e do mercado.

As aulas ocorrerão às segundas-feiras, das 9h às 17h10, entre agosto de 2025 e setembro de 2026. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto, com descontos de até 50% para ex-alunos e profissionais da área. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Senac.

A experiência de Alex Sander Lopes:

O chef Alex Sander Lopes, morador de Lorena e formado pelo Senac Campos do Jordão, compartilha sua trajetória de sucesso, que inclui a direção da Padoca Caaipura e a docência universitária. Alex atribui sua evolução profissional ao conhecimento adquirido nas pós-graduações, especialmente na área de gestão de negócios em serviços de alimentação. Para ele, a capacitação constante é fundamental para enfrentar os desafios da gastronomia e para quem deseja abrir seu próprio negócio.

“Na gastronomia, saber apenas cozinhar não é suficiente. É preciso ter uma visão completa do negócio, desde a gestão da equipe até o controle de estoque”, afirma Lopes, que ainda sonha em expandir sua padaria e abrir um restaurante de comida afetiva.

Descontos e condições especiais:

O Senac oferece condições especiais para ex-alunos e profissionais do setor. Ex-alunos de cursos técnicos, graduação e EAD, assim como quem trabalha em empresas do comércio, podem garantir 50% de desconto. Já quem realizou cursos livres, pós-graduação ou extensão, ou fez a graduação em rede pública, tem direito a 20% de desconto.

Serviço:

Curso: Pós-graduação em Cozinha Brasileira: Cultura, Território e Negócios de Alimentação

Inscrições: Até 15 de agosto

Site: www.sp.senac.br/posgraduacao

Local: Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549 – Atalaia, Campos do Jordão – SP

Para mais informações, acesse o site ou entre em contato com o Senac.