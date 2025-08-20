Cientistas avistam no Uruguai lobo-marinho reabilitado em Ubatuba

Manchas na pele ajudaram na idenficação do lobo-marinho - Foto Instituto Argonauta

A equipe do Instituto Argonauta, em Ubatuba, comemora o avistamento de um lobo-marinho juvenil na Isla de Lobos, no Uruguai. O mamífero estava em uma colônia reprodutiva da espécie gozando de plena saúde. Em maio de 2024, o animal foi resgatado na costa do Litoral Norte de São Paulo muito debilitado. Biólogos, veterinários e oceanógrafos o levaram para o Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Argonauta, em Ubatuba, onde recebeu tratamento.

A Dra Sabrina Riverón, do Departamento de Mamíferos Marinhos do Uruguai foi quem fez a comunicação do avistamento. O lobo-marinho foi identificado graças à marca de despigmentação que surgiu durante o processo de reabilitação. Além disso, fotos cedidas pela pesquisadora Analía Bombau também contribuíram para a certeza de que se trata do mesmo animal.

O registro prova não apenas que a vida marinha é resiliente, mas também demonstra a eficiência do processo de reabilitação aplicado pelo Instituto Argonauta, que desde 1998 atua na conservação costeira e marinha do litoral de São Paulo. São três frentes de trabalho: pesquisa científica, educação ambiental e atendimento às emergências como encalhes de baleias, manejo de mamíferos e desenvolvimento de tecnologias voltadas à conservação.