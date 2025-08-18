Frio deve dar lugar a calor fora de época nesta semana

Veranico deve persistir até o fim de semana - Foto @correianews

O estado de São Paulo vai viver nesta semana um verão fora de época, com temperaturas atípicas para o inverno. O fenômeno chamado de “veranico” está previsto para chegar na quarta-feira, 20/08, trazendo também uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico, o que deve facilitar a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste.

O clima vai esquentar na capital e também no interior. Em São Paulo, a máxima deve chegar a 29ºC, enquanto que em São José do Rio Preto os termômetros deverão bater 37ºC. Segundo a Defesa Civil Estadual, as temperaturas deverão ficar até 5ºC acima da média histórica para o período.

Calor eleva o risco de queimadas

A meteorologia prevê que o veranico permaneça no estado até o fim de semana, elevando o risco de queimadas e incêndios florestais. O Clima seco e altas temperaturas também favorecem a propagação das chamas, por isso a recomendação da Defesa Civil é evitar usar o fogo na limpeza de terrenos.

Vale lembrar também que uma simples bituca de cigarro jogada às margens das estradas já é suficiente para causar um incêndio de grandes proporções. Além dos danos ambientais, a fumaça das queimadas também causa prejuízos à saúde, elevando os casos de doenças respiratórias.

As autoridades estarão em alerta durante a passagem do veranico. Ao avistar algum foco, ligue o mais rápido possível para o número 192 ( Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).