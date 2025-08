Happy Day Circus: A Grande Atração das Férias em Guaratinguetá

O clima de diversão já tomou conta de Guaratinguetá com a chegada do Happy Day Circus, mais conhecido como o tradicional Circo do Bananinha. Instalado em frente ao Buriti Shopping, o espetáculo promete encantar toda a família durante as férias escolares, com sessões cheias de magia e alegria.

Onde e Quando?

A lona do Happy Day Circus está montada na Avenida Juscelino Kubitschek, logo em frente ao Buriti Shopping, um ponto central e de fácil acesso para os moradores e visitantes da cidade. O circo apresenta sessões diárias, exceto às terças-feiras, trazendo uma programação repleta de atrações circenses para todas as idades.

O que Esperar do Show?

O Happy Day Circus oferece uma experiência única, mesclando o charme da tradição circense com toques modernos que tornam o espetáculo ainda mais encantador. Entre os destaques estão:

Acrobacias aéreas e números de equilíbrio : Apresentações deslumbrantes que desafiam a gravidade e impressionam o público.

: Apresentações deslumbrantes que desafiam a gravidade e impressionam o público. Contorcionismo e malabarismo : Artistas habilidosos que mostram destreza e flexibilidade impressionantes.

: Artistas habilidosos que mostram destreza e flexibilidade impressionantes. Palhaços interativos e cenas cômicas : Momentos hilários e de interação com o público, garantindo risadas e diversão.

: Momentos hilários e de interação com o público, garantindo risadas e diversão. Participação especial do público: Algumas cenas oferecem a chance de se envolver diretamente com o espetáculo, tornando a experiência ainda mais inesquecível.

Com a promessa de momentos de pura magia, o circo é a opção perfeita para quem deseja compartilhar diversão e emoção em família.

Ingressos e Valores

Os ingressos podem ser adquiridos de forma prática no site Sympla, com preços a partir de R$ 20,00 para meia-entrada. Também é possível comprar ingressos no local, com setores que variam entre Vip, Central e Lateral, atendendo a diferentes preferências e orçamentos. Não deixe de garantir o seu ingresso e aproveite essa atração imperdível!

Se você está procurando uma programação especial para as férias, o Happy Day Circus em Guaratinguetá é a opção ideal. Traga sua família e viva momentos emocionantes e cheios de risadas