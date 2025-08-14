Conteúdo oferecido por:

Observação de pássaros entra no radar do Ministério do Turismo

Objetivo é mapear a atividade para fortalecer e promover o segmento do aviturismo no Brasil

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 13/08/2025 23:55
Mapeamento envolve todos que trabalham com aviturismo - Foto @correianews

Quando o assunto é biodiversidade, o Brasil é uma potência mundial. Existem no país 1.971 espécies de aves registradas, sendo 293 endêmicas, ou seja, que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Isso prova que o aviturismo é um segmento com grande potencial para movimentar a economia em diversos setores, como hospedagem, transporte e alimentação.

Para fortalecer a atividade, o Ministério do Turismo (MTur) vai mapear as áreas brasileiras onde a modalidade é praticada. Para isso, convoca os observadores de aves, condutores, empreendedores do setor, representantes do poder público e da iniciativa privada que atuam nesse segmento a participar do chamamento público. “É fundamental que toda a cadeia envolvida no turismo de observação de aves participe dessa consulta. O diagnóstico em construção visa impulsionar o setor no Brasil”, explica Cecília Licarião, consultora responsável pelo projeto.

A consulta é feita pela internet. Basta acessar o formulário eletrônico e responder as questões. O documento está disponível aqui. O resultado servirá de base para um amplo estudo liderado pelo Ministério do Turismo em parceria com a UNESCO. A partir dele, políticas públicas serão criadas para garantir o futuro da atividade com sustentabilidade.

“Acreditamos que o turismo de observação de aves tem o poder de regenerar. Com este mapeamento, estamos não apenas valorizando nosso patrimônio natural e cultural, mas também construindo, de forma participativa, um futuro mais sustentável”, destaca Fabiana Oliveira, coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do MTur.

