Prefeitura de Campos do Jordão aprova Lei do REFIS 2025

Atenção contribuintes que possuem débitos com a prefeitura de Campos do Jordão. Os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo Municipal que cria o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2025), que prevê a concessão de benefícios para regularização de impostos atrasados, como o IPTU, ISS, além de taxas e outras obrigações.

Para incentivar o pagamento das dívidas, o REFIS 2025 oferece condições especiais, entre elas, parcelamento facilitado e, principalmente, descontos de multas e juros que podem variar de 20% a até 100%.

Os interessados em quitar os débitos municipais podem fazer a negociação de forma online, acessando o sistema de protocolo digital SEI. Clique aqui para aderir. Outra opção é comparecer presencialmente na prefeitura, mas antes é preciso agendar a negociação, que também deve ser feita pela internet.

