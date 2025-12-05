Natal dos Sonhos: 8º Concerto Infantojuvenil vai até domingo no Parque Capivari

Concerto tem canções nacionais e internacionais - Foto FLMA

Depois do sucesso da estreia, o 8º Concerto Infantojuvenil produzido pelo núcleo de música da Fundação Lia Maria Aguiar entra na reta final. Serão mais oito apresentações até domingo, dia 07/12, no palco do Parque Capivari.

O espetáculo é apresentado pela orquestra da fundação formada por 148 jovens talentosos que trazem no repertório músicas inesquecíveis. No set list estão canções que vão desde o romantismo de Roberto Carlos até a poesia de Gilberto Gil. Clássicos de Steave Wonder e da banda Eagles, entre outros artistas internacionais também estão no show que promete uma verdadeira viagem musical.

Como o próprio nome do concerto sugere, a intenção é fazer ecoar no público a memória afetiva despertada em cada música e, ao mesmo tempo, proporcionar novas vivências e experiências. São sucessos que marcaram gerações justamente para promover uma verdadeira viagem ao passado.

Músicas de Milton Nascimento, Alcione, Arlindo Cruz, Raça Negra, entre outros ícones da MPB também prometem não deixar ninguém parado. Além da atração musical, a programação do Natal dos Sonhos ainda traz neste fim de semana Cortejos de Natal do Museu CARDE, nos dias 06 e 07/12, com saída da Loja do CARDE, no centro, até o Parque Capivari

Confira a programação e bom divertimento.

05/12 – Sexta-feira

Espetáculo Ecoar – Núcleo de Música: 18h e 20h

06/12 – Sábado:

Cortejo de Natal CARDE: Carro Clássico e Música: 15h

Espetáculo Ecoar - Núcleo de Música: 16h, 19h e 21h

07/12 – Domingo:

Cortejo de Natal CARDE: Carro Clássico e Música: 15h

Espetáculo Ecoar – Núcleo de Música: 15h, 17h e 19h

O Natal dos Sonhos é uma realização da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar e o trade turístico local. A programação cultural vai até dia 21/12.