Defesa Civil terá apoio de ONGs em emergências climáticas

Trabalho voluntário já poderá ser usado durante a Operação Chuvas - Foto Governo de SP

As organizações não-governamentais (ONG) Hatzalah do Brasil e Nikkey do Brasil vão reforçar as equipes da Defesa Civil de São Paulo durante eventos climáticos intensos. O protocolo da parceria foi assinado este mês junto ao Governo do Estado para oferecer de forma voluntária profissionais treinados no apoio às operações de campo durante os períodos de crise.

A ONG Hatzalah do Brasil vai oferecer serviço de ambulância com socorristas 24h, que poderá ser acionado sempre que houver situações extremas de urgência e emergência. A Hatzalah surgiu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, mas atua no Brasil desde 2012 atendendo à comunidade judaica.

Já a Associação Nikkey do Brasil, que atua em diversas frentes como promoção cultural e eventos esportivos, vai disponibilizar voluntários em períodos de alta demanda dando suporte às operações de campo em desastres naturais. “A parceria com associações voluntárias amplia nossa força de atuação e leva ajuda mais rápida às famílias, mostrando como a união faz diferença na proteção de vidas”, destacou diretora da Divisão de Preparação, Major PM Lidiara Lenarducci.

O apoio já poderá ser solicitado durante a campanha São Paulo Sempre Alerta – Operação Chuvas, que começou dia 1 de dezembro e vai até 31 de março, abrangendo todo o período de chuvas. Na programação estão vistorias em áreas consideradas de risco e ações de conscientização junto aos moradores dos bairros mais suscetíveis aos desastres naturais, cuja possibilidade de ocorrências aumenta durante o verão.