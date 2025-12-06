Parque do Chico Bento será inaugurado em 2027 em Campos do Jordão e é anunciado com festa na CCXP25

O universo simples e afetivo criado por Mauricio de Sousa vai ganhar uma escala inédita nos próximos anos. Durante uma apresentação muito aguardada na CCXP25, os filhos do desenhista subiram ao palco Thunder para confirmar o que antes era apenas especulação entre fãs: o primeiro parque temático do Chico Bento será construído em Campos do Jordão, com inauguração prevista para 2027.

O anúncio foi feito diante de um auditório lotado, acompanhado por um vídeo exibido nos telões oficiais do evento. Nele, a narração revela que o Brasil terá “um parque do Chico Bento em 2027, em Campos do Jordão, em um espaço totalmente outdoor com mais de 10 mil metros quadrados”. A confirmação arrancou aplausos do público, que já esperava uma novidade de grande porte na celebração dos 90 anos de Mauricio de Sousa.

A notícia se espalhou rapidamente. Portais como Omelete, Gamerscore, O Dia e Estrelando publicaram reportagens logo após o anúncio, destacando o entusiasmo da equipe da Mauricio de Sousa Produções (MSP) e a escolha estratégica de Campos do Jordão como sede do empreendimento.

Um parque ao ar livre inspirado na Vila da Roça

Embora os detalhes arquitetônicos ainda não tenham sido divulgados, a MSP adiantou que o projeto será construído em uma grande área verde, permitindo que o visitante sinta a mesma atmosfera das histórias do Chico Bento: riachos, matas, hortas, passagens de terra e elementos típicos da vida caipira.

O parque deverá contar com:

cenários fiéis ao universo do personagem , como a casa de Dona Cotinha, o sítio do Nhô Lau e a tradicional vila da roça;

, como a casa de Dona Cotinha, o sítio do Nhô Lau e a tradicional vila da roça; atrações interativas voltadas para crianças e famílias;

voltadas para crianças e famílias; atividades educativas sobre preservação ambiental, agricultura e cultura caipira;

sobre preservação ambiental, agricultura e cultura caipira; espaços gastronômicos com receitas tradicionais do interior;

áreas de convivência ao ar livre, aproveitando a paisagem serrana.

A ideia é que o visitante não apenas veja os cenários, mas vivencie aquilo que sempre fez do Chico Bento um personagem tão brasileiro: os costumes simples, o humor leve, o contato direto com a natureza e a vida comunitária.

Por que Campos do Jordão foi escolhida

A definição da cidade para receber o parque não é coincidência. Campos do Jordão atravessa um momento de forte expansão turística e vem recebendo investimentos significativos em hotelaria, gastronomia, eventos e entretenimento. Além disso:

a cidade recebe mais de 6 milhões de turistas por ano ;

; possui infraestrutura hoteleira madura e variada;

e variada; conta com vastas áreas verdes ideais para um parque outdoor;

fica próxima dos grandes centros emissores de turistas, como São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas.

O clima frio e a paisagem natural também dialogam com a estética rural e bucólica das histórias do Chico Bento, criando uma associação imediata com o imaginário do interior brasileiro.

Impacto econômico na Serra da Mantiqueira

A chegada do parque representa uma mudança de escala para o turismo regional. Segundo especialistas consultados por veículos nacionais, a estimativa é que o empreendimento:

gere centenas de empregos diretos e indiretos ;

; aumente a ocupação hoteleira fora da temporada de inverno;

crie um novo fluxo de visitantes durante todo o ano;

fortaleça o segmento de turismo familiar, já consolidado na cidade.

Para Campos do Jordão, o parque surge como mais um pilar no reposicionamento do destino, que já recebeu recentemente centros de eventos, novos hotéis, festivais gastronômicos e produções culturais de médio e grande porte.

O legado de Chico Bento rumo aos 90 anos de Mauricio

Chico Bento, criado em 1961, sempre ocupou um lugar muito particular na cultura brasileira. Suas histórias, que retratam a simplicidade da vida no campo, atravessaram gerações e ganharam novas interpretações com a chegada das Graphic MSP, como a premiada Chico Bento – Arvorada.

A criação de um parque temático dedicado ao personagem é vista como um passo natural para uma marca que, há décadas, faz parte da formação cultural do país. E a CCXP, que se tornou o principal palco para anúncios da cultura pop na América Latina, foi o ambiente perfeito para revelar a novidade.

Enquanto a MSP prepara o terreno — literalmente e figurativamente — os fãs já começam a imaginar como será caminhar pela Vila da Abobrinha, encontrar Rosinha, Zé Lelé e Nhô Lau, ou simplesmente sentir o clima da roça em pleno coração da Serra da Mantiqueira.

O que já se sabe é que 2027 promete marcar o início de um novo capítulo para Chico Bento — e para Campos do Jordão.