Manhã de céu aberto e 17°C marca o início da semana em Campos do Jordão; Vale do Paraíba também tem tempo firme antes da mudança

A segunda-feira (8) começou com um dos cenários mais característicos da primavera na Serra da Mantiqueira: céu aberto, ar fresco e luminosidade suave tocando as araucárias que se espalham pelas encostas de Campos do Jordão. Logo cedo, quem saiu para caminhar encontrou a cidade envolvida por uma combinação rara de tranquilidade e cor, marcada por 17°C registrados no painel eletrônico da Praça Pinho Bravo, que amanheceu silenciosa entre as decorações natalinas já montadas para a alta temporada.

As primeiras horas do dia foram de calmaria. Nas áreas mais altas da serra, como mostram as imagens feitas ao amanhecer, o sol surgiu iluminando o topo das árvores e revelando a textura do verde profundo que domina a paisagem jordanense. A claridade suave destacou o contraste entre as áreas ainda frias e sombreadas e o brilho gradual que se instalava no alto das montanhas, trazendo aquela atmosfera típica que só Campos do Jordão oferece nesta época do ano.

No centro da cidade, enquanto o termômetro marcava 17°C, o movimento era discreto. A decoração natalina — casinhas temáticas, figuras iluminadas e a grande estrutura metálica que compõe a árvore principal — reforçava o clima de expectativa para a temporada de festas. Turistas aproveitaram o início da manhã para fotografar o cenário, caminhar pelas praças e sentir o ar leve que antecede a mudança prevista no tempo.

Clima deve virar à tarde na serra

Apesar das imagens tranquilas registradas no amanhecer, a previsão indica que o tempo deve mudar ao longo do dia. As condições atmosféricas apontam para aumento da nebulosidade e chance elevada de pancadas de chuva a partir da tarde, comportamento comum na região durante o período de transição entre primavera e verão.

A expectativa, segundo meteorologistas, é de chuva localizada, podendo ser forte em alguns pontos da serra. A combinação entre calor acumulado durante o dia, umidade elevada e a aproximação de áreas de instabilidade vindas do interior de São Paulo cria um ambiente propício para a formação de trovoadas isoladas, especialmente em áreas de altitude como Campos do Jordão.

Trechos da SP-123 e SP-050, que ligam a cidade ao Vale do Paraíba, podem registrar neblina ou perda de visibilidade no fim da tarde, além de rajadas de vento caso a instabilidade avance com maior intensidade.

Vale do Paraíba começa o dia com sol, mas também deve registrar chuva

No Vale do Paraíba, o cenário inicial não foi muito diferente. Cidades como Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava e São José dos Campos amanheceram com céu aberto ou parcialmente nublado, temperaturas entre 18°C e 21°C e sensação térmica confortável. A manhã favoreceu atividades ao ar livre, principalmente para quem se desloca diariamente pela região ou aproveita as primeiras horas do dia para prática esportiva.

Mas, assim como na serra, os meteorologistas alertam que o calor acumulado deve abrir caminho para chuvas rápidas e isoladas entre o meio e o fim da tarde, sobretudo nas áreas mais próximas à Mantiqueira. Municípios como São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal tendem a reproduzir o comportamento climático de Campos do Jordão, com possibilidade de pancadas mais intensas.

Previsão para São Paulo: instabilidade forte no interior

No estado de São Paulo, a expectativa é de um dia marcado pela instabilidade, especialmente no Noroeste e no Nordeste Paulista. As regiões de Guaraçaí, Jales, Pedranópolis e São Joaquim da Barra devem registrar chuva intensa e persistente, resultado de sistemas convectivos formados a partir da combinação de calor e alta umidade.

Na capital paulista, o dia pode começar com sol entre nuvens e temperatura máxima chegando aos 32°C. Porém, assim como em outras áreas do Sudeste, a tendência é que a chuva apareça no final da tarde, acompanhada de rajadas de vento ou trovoadas.

Minas Gerais tem alerta em todas as regiões

Em Minas Gerais, a instabilidade deve se espalhar por todas as regiões. O Triângulo Mineiro, a Zona da Mata, o Sul de Minas, o Centro, o Norte e o Vale do Rio Doce têm previsão de pancadas fortes, algumas acompanhadas de descargas elétricas. No Sul de Minas — região bastante próxima ao Vale do Paraíba — cidades como Extrema, Monte Verde, Itajubá e Poços de Caldas tendem a receber chuva intensa no período da tarde.

Em Belo Horizonte, o amanhecer deve ser de tempo firme e mínima de 16°C, mas a instabilidade ganha força ao longo do dia.

Espírito Santo também deve registrar chuva volumosa

No Espírito Santo, o alerta se mantém em quase todo o território. A instabilidade deve atingir tanto o interior quanto o litoral, com destaque para a região Serrana e para municípios como Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, que podem registrar acumulados elevados. Nas áreas litorâneas, como Vila Velha e Guarapari, há risco de pancadas intensas no fim do dia.

Rio de Janeiro tem previsão de chuva da serra ao litoral

No Rio de Janeiro, a segunda-feira será marcada pela variação térmica. A capital pode chegar a 32°C, mas deve ter pancadas de chuva no fim da tarde. Municípios do interior, como Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, São Pedro da Aldeia, Tanguá e Rio das Ostras, também estão no radar da instabilidade, que deve avançar a partir do início da tarde.

Cidades próximas ao Vale do Paraíba fluminense — como Resende e Itatiaia — apresentam padrão semelhante ao da serra paulista.

Variação da umidade e importância do monitoramento

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 100% ao longo do dia no Sudeste, dependendo da presença de sol ou da intensidade das precipitações. Esse comportamento reforça a importância do acompanhamento constante das informações meteorológicas, sobretudo em regiões sujeitas a mudanças bruscas de tempo, como a Mantiqueira.

Além de orientar moradores e turistas, os dados ajudam setores essenciais como agricultura, aviação, pesca e transporte a planejar suas atividades com segurança.