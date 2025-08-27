Programação Intensa e Diversificada marca a DWalk do Vale do Paraíba a partir desta quarta-feira (27)

De 27 a 30 de agosto, São José dos Campos se transforma em polo criativo com a realização da DWalk – Semana de Design do Vale do Paraíba, que reúne nomes consagrados do design mundial, como a italiana Pininfarina – reconhecida por assinar o design da Ferrari – até projetos de impacto social, como o Design do Lajeado, de Campos do Jordão.

O evento gratuito acontece no chamado “Distrito do Design”, região que abrange as avenidas Barão do Rio Branco, Madre Paula, Anchieta e São João. As principais lojas de mobiliário e decoração da cidade – entre elas Bontempo, Marmoraria Arantes, Firmato, Dalmobile, Todeschini, Valeflex, Boutique da Casa, Namô, Mobile Top, Arcanjo Casa, Sleep House, Florense, Quartmo, Dimare, Breton e Ekomall – serão palco de talks, workshops, exposições e lançamentos exclusivos, promovendo uma verdadeira imersão em tendências e experiências no design, arquitetura, moda e gastronomia.

Destaques da Programação

Entre os destaques está a exposição “Bar Arco design by Pininfarina”, na Florense (28/8), que apresenta um sofisticado bar retrátil em pedra natural, com mecanismo elétrico inovador. No mesmo espaço, o curador Sérgio Gonçalves conduz o talk “A Arte Vai Além de Milão”, acompanhado de obras dos artistas Bernardo Mora e Bernard Pras.

Outro nome de peso é a arquiteta e designer Roberta Banqueri, que realiza um talk sobre criatividade no design de móveis (28/8, na Firmato). Na gastronomia, o chef Lucas Gori traz um Cooking Show na Dimare (27/8), unindo sabor e inovação em uma experiência sensorial.

A programação ainda inclui desfiles, exposições de artistas regionais, workshops “mão na massa” e debates sobre acessibilidade, moda sustentável, visual merchandising, inteligência artificial e muito mais.

Serviço

DWalk – Semana de Design do Vale do Paraíba

📅 Quando: 27 a 30 de agosto

📍 Onde: “Distrito do Design”, entre as avenidas Barão do Rio Branco, Madre Paula, Anchieta e São João – São José dos Campos

📲 Programação completa: @dwalk_sjc

Curadores: Gustavo Martins (Inspiracional), Mônica Monteiro (Fashion Design), Sandra Leise (Food & Design) e Sérgio Gonçalves (Arte).

Idealização e Realização: Carmem Alvim.

Apoio: Prefeitura de São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Comtur.