Secretaria Estadual de Educação abre mais de 5 mil vagas para professores

Provas do processo seletivo serão aplicadas em setembro - Foto Governo de São Paulo

R$ 5.565 é a remuneração que a Secretaria Estadual de Educação vai pagar aos professores aprovados na seletiva para o Ensino Médio Técnico no estado de São Paulo. O valor refere-se a uma jornada de 40 horas semanais, mas existe a possibilidade também de carga horária proporcional.

Quem passar no processo seletivo vai dar aulas nos cursos de formação técnica e profissional oferecidos no Ensino Médio. Pondem se candidatar, professores com licenciatura, bacharelado, tecnólogos ou especialistas “com notório saber” e técnicos com experiência comprovada. Os critérios da seleção estão estabelecidos na Deliberação CIEE nº 207/2022

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Todas as 91 diretorias regionais de ensino do estado de São Paulo serão contempladas. O prazo para se candidatar vai até dia 11 de agosto e as provas serão aplicadas em quatro etapas:

Prova objetiva (30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 específicos do eixo escolhido);

Prova discursiva (1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida);

Prova prática (vídeo de 5 a 7 minutos simulando uma aula, com temas definidos pela Seduc-SP);

Avaliação de títulos

Importante informar que a prova discursiva tem caráter eliminatório pois vai analisar a capacidade de interpretar, argumentar e redigir textos baseados ao perfil de educação profissional. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas dia 28 de setembro nos municípios-sede das 77 diretorias regionais de ensino. Já os vídeos com a aula prática poderão ser enviados entre 18 de agosto e 15 de setembro. A taxa de inscrição custa R$ 49. Inscreva-se aqui e Leia o edital aqui.