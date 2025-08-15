Setur-SP lança programa para promover São Paulo no exterior como polo turístico

Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos de São Paulo - Foto @correianews

A Secretaria de Turismo de São Paulo (Setur-SP) e a Agência de Promoção e Investimentos (InvestSP) se uniram com o objetivo de apresentar o estado em eventos no exterior como o maior polo turístico da América Latina. A promoção será feita por meio do programa SP Connection, que pretende levar empresas do setor em feiras e exposições internacionais para atrair turistas e também investidores.

Até dez atores do segmento serão levados em duas missões fora do país previstas para o segundo semestre de 2025. Estão no radar a Feira Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT) (entre 25 de setembro e 1º de outubro) e um Roadshow nos Estados Unidos, com encontro de negócios em Nova York e Miami de 21 a 19 de outubro. “Essas missões internacionais têm foco em atração de investimentos, promoção internacional e geração de oportunidades para o setor privado paulista”, explicou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

A intenção é mostrar nos eventos a diversidade turística do estado de São Paulo e divulgar a infraestrutura para receber os turistas. “Queremos mostrar isso ao mundo e ajudar a desenvolver um dos setores que mais geram emprego e renda”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

O chamamento público para compor a delegação paulista já foi aberto. As empresas interessadas no evento em Buenos Aires devem se inscrever até dia 18 de agosto. Para a missão nos Estados Unidos, o prazo final é 25 de agosto. As companhias selecionadas vão receber um reembolso de até US$ 3 mil para cobrir até 50% dos gastos com a viagem. Faça sua inscrição aqui.