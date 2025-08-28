Terminam hoje, 28/08, as inscrições de professores para 5 mil vagas no Ensino Médio Técnico

Salário por 40h semanais é de R$ 5.565 - Foto Divulgação Governo de SP

O prazo para concorrer às mais de 5 mil vagas para professores do Ensino Médio Técnico do estado de São Paulo entrou em contagem regressiva. Hoje, 28/08, é o último dia para garantir presença no processo seletivo. Podem se candidatar professores com licenciatura, bacharelado, tecnólogos ou especialistas “com notório saber” e técnicos com experiência comprovada. Os critérios da seleção estão estabelecidos na Deliberação CIEE nº 207/2022

R$ 5.565 é a remuneração que a Secretaria Estadual de Educação vai pagar para uma jornada de 40 horas semanais, mas existe também a possibilidade de carga horária proporcional. Todas as 91 diretorias regionais de ensino do estado de São Paulo serão contempladas. As provas serão aplicadas em quatro etapas:

1- Prova objetiva (30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 específicos do eixo escolhido);

2- Prova discursiva (1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida);

3-Prova prática (vídeo de 5 a 7 minutos simulando uma aula, com temas definidos pela Seduc-SP);

4- Avaliação de Títulos

Importante lembrar que a prova discursiva tem caráter eliminatório pois vai analisar a capacidade de interpretar, argumentar e redigir textos baseados ao perfil de educação profissional. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas dia 28 de setembro nos municípios-sede das 77 diretorias regionais de ensino. Já os vídeos com a aula prática poderão ser enviados entre 18 de agosto e 15 de setembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Faça a sua aqui.