Workshop Valoriza SP atrai mais de 150 empresários e gestores de turismo

Capacitação sobre programas de fomento aconteceu no Hotel Quebra Noz - Foto @correianews

Campos do Jordão sediou nesta terça-feira, 19/08, o Workshop Valoriza SP, uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC). Durante cerca de três horas, 157 pessoas entre gestores públicos e empresários do setor, como agências de receptivo e prestadores de serviços, conheceram em detalhes os programas que oferecem recursos financeiros para o desenvolvimento turístico dos municípios paulistas.

Os participantes aprenderam como funciona o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADETUR), órgão do governo estadual responsável pela liberação de verbas aos municípios potencialmente turísticos. Também houve palestras sobre o Inventário Turístico e o Creditur SP, ferramenta que libera dinheiro para empresas interessadas em investir em projetos turísticos. “É importante a gente ter esse contato com os gestores locais, que têm muitas demandas, então é interessante apresentar o que o estado faz e despertar outros olhares para despertar políticas locais”, destacou Ana Clemente, coordenadora de Turismo da Setur-SP.

Regionalização do Turismo

Compareceram ao workshop gestores de Cotia, Socorro, Taubaté, Paraibuna, São Sebastião, entre outros municípios. A Secretária de Turismo de São Bento do Sapucaí, Cítina Suguino, considerou a capacitação essencial e indispensável para concretizar a regionalização do turismo. “O turista não vê fronteiras, então a gente está trabalhando muito alinhado com o Fábio Izar para o desenvolvimento de um projeto-piloto entre as duas cidades a pedido do secretário Lucena”, revelou.

Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão, Fábio Izar, a intenção é incluir também Aparecida e o Litoral Norte na regionalização. “Esse roteiro Serra, Fé e Mar, que é um novo produto, tem Campos do Jordão como o lugar de saída para as outras cidades próximas a nós”.