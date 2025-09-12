12 anos de sujeira limpos em 2h30

Arco do Lions foi inaugurado em 1957 - Foto Sérgio Biagioni

O portal do Lions Club de Campos do Jordão está visível outra vez. Até o início da semana, a estrutura de concreto sobre a avenida Januário Miráglia nem era notada devido à grande quantidade de sujeira. A pedido da entidade, após 12 anos a prefeitura realizou a manutenção.

A limpeza foi trabalhosa, mobilizou equipes da Secretaria de Serviços Ubanos, Defesa Civil e Departamento do Sistema Viário. Pelo menos dez homens participaram da operação, que necessitou de um caminhão-pipa com água de reuso e de um elevador emprestado pela empresa Mazza Materiais de Construção.

A ação foi planejada para ocorrer no período da noite, quando a movimentação na região central de Abernéssia é bem mais tranquila. A partir das 21h, a avenida principal da cidade foi parcialmente interditada, mas não houve congestionamentos. A faxina foi pesada, necessitou não apenas de sabão e água, mas também de cloro, e só terminou por volta de 23h30. A próxima etapa será a aplicação de pintura nova.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O arco do Lions Club tem um valor histórico para Campos do Jordão. Inaugurado em 1957, Durante décadas ele foi o símbolo de hospitalidade, dando as boas-vindas a quem chegava na estância. Foi assim até 1986, quando aconteceu a inauguração do portal de entrada da cidade, no Km 46 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.