3º Design Festival destaca o retrofit em Campos do Jordão

Festival vai de 18 a 21 de setembro - Foto @correianews

Repaginar o antigo. Esse é o conceito do retrofit, técnica utilizada para atualizar e modernizar construções clássicas sem comprometer suas características físicas originais. Essa combinação entre tradição e inovação estará presente no 3º Campos do Jordão Design Festival entre os dias 18 e 21 de setembro.

O evento realizado pela artista plástica Carmem Alvim traz na programação grandes nomes do universo criativo brasileiro, como Eduardo Srur, Sérgio e Jack Fahrer, entre outros, que passarão quatro dias exibindo seus talentos em locais icônicos e hotéis históricos da cidade. No Toriba, por exemplo, serão realizadas visitas aos “ninhos”, como foram batizadas as suítes suspensas especialmente criadas para o festival.

No Espaço Cultural Dr. Além, dois painéis sobre hotelaria, inovação e retrofit serão realizados com a participação de Thais Lauton (Casa e Jardim) e Sandra Leise (Revista Decorar). Durante o festival será realizada a 2ª Mostra de Mobiliário Brasileiro Contemporâneo, que vai se estender até dia 28 de setembro. Em 2025, o festival de Jazz do Hotel Savoy também entra na programação proporcionando experiências musicais.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Haverá ainda uma visita guiada com Grinco Cardia ao Museu CARDE, cujo projeto de design é assinado por ele. Serão, ao todo, quatro dias de cultura, arte, inovação e natureza. Anote aí na sua agenda. De 18 a 21 de setembro, Campos do Jordão se transforma em um verdadeiro polo de cultura e criação com a realização do 3º Campos do Jordão Design Festival.