Campos do Jordão concorre ao prêmio Top Destinos Turísticos 2025: entenda por que a cidade é destaque em Cultura, Gastronomia e Natureza

O que é o Prêmio Top Destinos Turísticos 2025

O Prêmio Top Destinos Turísticos é considerado uma das principais certificações de qualidade do turismo no Estado de São Paulo. Organizado pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) em parceria com a Skål Internacional São Paulo, a premiação chega à sua 7ª edição consolidada como referência de credibilidade e visibilidade para municípios que se destacam pela oferta turística.

A metodologia do prêmio é mista. A primeira fase é composta pela votação popular online, em que qualquer pessoa pode escolher seus destinos favoritos nas categorias disponíveis. Esta etapa funciona como uma pré-seleção: os municípios mais votados avançam para a fase seguinte, onde são avaliados por um júri técnico especializado. O júri analisa critérios como infraestrutura, qualidade dos atrativos, estratégias de promoção e impacto socioeconômico.

A edição de 2025 terá sua cerimônia de premiação realizada no dia 28 de novembro, no Hotel Terras Altas Resort & Convention Center, em Itapecerica da Serra (SP).

Campos do Jordão na disputa: três categorias estratégicas

Em 2025, Campos do Jordão está concorrendo em três categorias que representam não apenas atrativos turísticos, mas pilares estruturais de desenvolvimento da cidade:

Turismo Cultural

Turismo Gastronômico

Turismo de Parques Temáticos e Naturais

Essa combinação é estratégica porque reforça a imagem da cidade como um destino completo, que une arte, sabores e natureza em uma experiência única para os visitantes.

Por que Campos do Jordão merece seu voto?

1. Turismo Cultural: tradição e inovação lado a lado

Quando se fala em cultura, Campos do Jordão está entre os principais polos do Brasil. O Festival Internacional de Inverno, realizado anualmente desde 1970, consolidou a cidade como capital da música clássica latino-americana.

Na edição de 2025, o festival contou com mais de 75 concertos gratuitos, espalhados entre o Auditório Cláudio Santoro, igrejas, praças e espaços culturais. A programação diversificada atraiu tanto o público especializado quanto turistas em busca de novas experiências.

Além do festival, a cidade abriga o Museu Felícia Leirner, um espaço a céu aberto que une arte e natureza, com esculturas integradas ao cenário da Serra da Mantiqueira. Eventos de teatro, exposições e iniciativas de formação cultural reforçam a vocação artística da cidade.

2. Turismo Gastronômico: sabores da Mantiqueira

A cena gastronômica de Campos do Jordão é um dos principais motivos para o crescimento do turismo fora da alta temporada de inverno.

Nos últimos anos, restaurantes de chefs premiados, chocolaterias de grife e cervejarias artesanais premiadas em concursos internacionais consolidaram a cidade como referência culinária. O visitante pode encontrar desde menus sofisticados de cozinha autoral até receitas tradicionais de montanha, como trutas, fondues e pratos à base de pinhão, ingrediente símbolo da região.

Outro destaque é a produção local de vinhos e destilados, que vem ganhando espaço no mercado nacional e reforça a identidade gastronômica da Mantiqueira.

3. Parques e Natureza: acessibilidade e sustentabilidade

Com altitude média de 1.628 metros, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil e transformou essa característica geográfica em diferencial turístico.

O Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal, é uma das principais áreas de preservação da Mata Atlântica e recebe milhares de visitantes por ano. Além dele, novos empreendimentos privados de ecoturismo e parques de aventura têm ampliado a oferta de experiências, como trilhas sinalizadas, passeios a cavalo, arborismo e atividades voltadas para o bem-estar.

Um ponto de destaque é a acessibilidade. A gestão municipal e a iniciativa privada têm investido em adaptações que permitem que pessoas com mobilidade reduzida possam desfrutar das belezas naturais, algo ainda raro em destinos de montanha no Brasil.

A força da gestão turística

O favoritismo de Campos do Jordão não se deve apenas aos seus atrativos naturais e culturais, mas também à gestão estruturada do turismo.

A cidade recebe em média 6 milhões de visitantes por ano, movimentando uma economia baseada em serviços, hospedagem e gastronomia. Conta com mais de 20 mil leitos de hospedagem, a maior infraestrutura hoteleira da Serra da Mantiqueira.

Implementou um Sistema de Inteligência Turística para monitorar o fluxo de visitantes e planejar políticas públicas com foco em sustentabilidade.Tem investido em campanhas de promoção digital, fortalecendo sua presença em canais online e posicionando-se como destino durante todas as estações do ano.

Esse conjunto de ações demonstra que Campos do Jordão não depende apenas da sua fama de destino de inverno, mas trabalha continuamente para ser relevante o ano inteiro.

Como votar em Campos do Jordão no Prêmio Top Destinos Turísticos 2025

O voto popular é fundamental para que Campos do Jordão avance na disputa. O processo é rápido, online e gratuito.

Guia passo a passo

1. Acesse o site oficial: topdestinossp.com.br/cidades/campos-do-jordao

2. Selecione as categorias em que a cidade está concorrendo:

Turismo Cultural

Turismo Gastronômico

Turismo de Parques Temáticos e Naturais

3. Clique em “VOTE” em cada categoria.

4. Confirme seu voto seguindo as instruções da plataforma.

5. Atenção ao prazo: a votação vai até 10 de novembro de 2025.

Em menos de um minuto, cada cidadão pode contribuir para que Campos do Jordão conquiste mais visibilidade e reconhecimento.

O impacto de uma premiação como essa

Vencer o Prêmio Top Destinos Turísticos não é apenas uma questão de prestígio simbólico. Trata-se de uma oportunidade real de fortalecer a imagem da cidade, atrair novos investimentos e gerar desenvolvimento econômico sustentável.

Com um título dessa relevância, Campos do Jordão amplia sua presença no mercado nacional e internacional, reforçando sua posição como destino líder da Serra da Mantiqueira. Além disso, o reconhecimento contribui para diversificar o turismo, valorizando iniciativas culturais, gastronômicas e ambientais que vão além do período de inverno.

O papel da comunidade

Um ponto importante é que esse prêmio não se conquista sozinho. É preciso o engajamento de moradores, empresários, trabalhadores do setor e turistas que já vivenciaram a experiência de estar em Campos do Jordão.

Cada voto é um gesto de valorização da cidade, da sua identidade e do trabalho de centenas de pessoas que vivem do turismo. É também uma forma de demonstrar orgulho pelo lugar e contribuir para que a cidade continue crescendo de maneira sustentável.

Porque votar em Campos do Jordão?

Campos do Jordão reúne o que há de mais completo em turismo no Brasil: cultura, gastronomia e natureza integradas em um só destino. A candidatura ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2025 é mais uma oportunidade de mostrar ao país o valor dessa cidade que, ano após ano, se reinventa e fortalece sua posição como referência nacional.

A votação é simples, gratuita e rápida. E cada voto faz diferença.

👉 Participe! Vote em Campos do Jordão até 10 de novembro de 2025 e ajude a cidade a conquistar este reconhecimento.

